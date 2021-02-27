«Реал» готов выслушать предложения по Варану

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть клуб грядущим летом.
Сообщается, что мадридцы готовы рассмотреть вариант продажи футболиста, если тот не согласится продлить свой контракт. Соглашение француза со «сливочными» истекает в июне 2022 года.
Ранее слухи связывали Варана с МЮ.
Вообщем, интересно будет посмотреть летом, куда переберётся (и перейдёт ли вообще) Рафаэль - может попробуют сделать его частью сделки по чьему-либо переходу (может даже Мбаппе) ?? =)
Вообщем, интересно будет посмотреть летом, куда переберётся (и перейдёт ли вообще) Рафаэль - может попробуют сделать его частью сделки по чьему-либо переходу (может даже Мбаппе) ?? =)