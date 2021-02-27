ГлавнаяНовости

«Реал» готов выслушать предложения по Варану

27 февраля 2021, 15:02

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть клуб грядущим летом.

Сообщается, что мадридцы готовы рассмотреть вариант продажи футболиста, если тот не согласится продлить свой контракт. Соглашение француза со «сливочными» истекает в июне 2022 года.

Ранее слухи связывали Варана с МЮ.

Все новости
СлухиПСЖ опережает «Челси» в гонке за подписание Доннаруммы
Сегодня, 21:27 Комментарии1
Слухи«Тоттенхэм» готов подписать Рюдигера, если он не продлит контракт с «Челси»
Сегодня, 20:45 Комментарии4
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Рафинью
Сегодня, 19:22 Комментарии4
Слухи«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Штутгарта»
Сегодня, 15:15 Комментарии5
СлухиСтало известно, за сколько «Реал» готов продать Бэйла
Сегодня, 14:38 Комментарии10
СлухиАгент Салаха проведёт встречи с представителями «Реала» и «Барселоны»
Сегодня, 14:25 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ shlifen (раскрыть)
27 февраля в 17:18
Полностью согласен с вашими словами,но хотел бы добавить,такие игроки из Реала бесплатно не уходят,значит есть два пути,продлить контракт или продать летом.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 февраля в 17:14
Может быть МЮ стоит его подписать. Он даже в своем состоянии лучше Линделефа будет
shlifen
shlifen
27 февраля в 17:07
Возможно странно прозвучит, но лично я очень сомневаюсь, что будет очередь из желающих приобрести Варана. Хотя года два назад, вполне могла и очередь выстроится... Первый фактор, Рафаэль так и не показал существенный прогресс - он всё также "плывёт" под давлением, всё также способен "привезти" момент, и к сожалению, он всё также БЕЗ Рамоса выглядит существенно хуже чем с ним. А второй фактор - Варан игрок Реала, и трансфермаркт оценивает его соответственно - 70 млн. Хотя в современных реалиях, с его уровнем игры, врядли будет много желающих заплатить за Варана больше 45-50 млн (особенно, когда летом у него останется год по контракту), а за такие деньги, уже Перес вероятно пожадничает его отдавать...
Вообщем, интересно будет посмотреть летом, куда переберётся (и перейдёт ли вообще) Рафаэль - может попробуют сделать его частью сделки по чьему-либо переходу (может даже Мбаппе) ?? =)
Сантус
Сантус
27 февраля в 15:49
Обычно защитники с возрастом матереют,чего не сказать о Варане.В последнее время часто дрожит.Думаю вопрос психологии.Насильно его точно держать не будут.
311
311
27 февраля в 15:26
Моуриньо всё мечтал о нем!)
Cat01
Cat01
27 февраля в 15:12
Надо хорошо подумать и затем решать
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 15:07
Дураков нет, лучше годик подождать.
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 15:07
Это будет его личное желание.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
27 февраля в 15:05
Новый ужастик
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 февраля в 15:04
Дорого не продадут
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 15:03
Можно и выслушать, если кто-то, что-то скажет по этому поводу....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100