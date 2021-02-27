«Реал» готов выслушать предложения по Варану

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27 февраля 2021, 15:02

Защитник «Реала» может покинуть клуб грядущим летом.

Сообщается, что мадридцы готовы рассмотреть вариант продажи футболиста, если тот не согласится продлить свой контракт. Соглашение француза со «сливочными» истекает в июне 2022 года.