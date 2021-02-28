Тухель рассказал, что хотел подписать Бруну Фернандеша в ПСЖ

Главный тренер «Челси» перед матчем 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» рассказал, что хотел заполучить , когда работал в ПСЖ .

Мой первый спортивный директор в Париже, португалец Антеро Энрике, очень хорошо знал Бруну Фернандеша. Мы хотели подписать его в ПСЖ . Я получал отчёты скаутов о нём, мы просматривали всё больше и больше его матчей.

Но он решил перейти в «Манчестер Юнайтед». Я никогда лично с ним не общался, но мы пытались оформить этот трансфер. Бруну решил пойти другим путём. Это плохо для нас, что мы должны играть против него сегодня.