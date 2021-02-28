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Тухель рассказал, что хотел подписать Бруну Фернандеша в ПСЖ

28 февраля 2021, 08:43

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» рассказал, что хотел заполучить Бруну Фернандеша, когда работал в ПСЖ.

Мой первый спортивный директор в Париже, португалец Антеро Энрике, очень хорошо знал Бруну Фернандеша. Мы хотели подписать его в ПСЖ. Я получал отчёты скаутов о нём, мы просматривали всё больше и больше его матчей.

Но он решил перейти в «Манчестер Юнайтед». Я никогда лично с ним не общался, но мы пытались оформить этот трансфер. Бруну решил пойти другим путём. Это плохо для нас, что мы должны играть против него сегодня.

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Gahi
Gahi
28 февраля в 10:39, ред.
Сейчас каждый клуб мечтал бы иметь у себя в составе такого игрока как Бруно Фернандеш который за год,  который прошёл после его перехода из Лиссабонского Спортинга в Манчестер Юнайтед, сделал большой прогресс в своём развитии. По опросу ВВС который провёл на своём сайте за лучший январский трансфер в истории АПЛ первое место занял Бруно Фернандеш за него отдали 31% голосов, вторым стал ван Дейк 26% голосов, третий Видич 15% голосов. Манчестер Юнайтед заплатил за Бруно 55 млн евро,  сейчас transfermarkt оценивает его в 90 млн евро, то рыночная будет более 100 млн. Ну и конечно будет интересно посмотреть сегодняшний матч между  Челси и Манчестер Юнайтед что предпримет Тухель, чтобы нейтрализовать основного игрока противника,  которого он так хотел видеть у себя в команде ПСЖ. Удачи 
shlomo
shlomo
28 февраля в 08:45
Постепенно Томас осваивается...если дела пойдут хорошо, то тебе купят кого ты захочешь...
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