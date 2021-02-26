Обамеянг — лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Форвард отметился дублем в ответном матче 1/16 финала против «Бенфики» (3:2), чем помог своей команде пройти в следующий раунд соревнования.
Вот за такие голы, которые дают реальный результат команде, которые оказывают решающее значение на итог матча, или на итог двух матчей, как в конкретном случае, и надо присуждать лучший игрок и т.д.... А не за голы, которые даже "красивые", эффектные, но не эффективные... И не имеют никакого решающего значения на конечный результат матча.
Вот за такие голы, которые дают реальный результат команде, которые оказывают решающее значение на итог матча, или на итог двух матчей, как в конкретном случае, и надо присуждать лучший игрок и т.д.... А не за голы, которые даже "красивые", эффектные, но не эффективные... И не имеют никакого решающего значения на конечный результат матча.