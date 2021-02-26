Обамеянг — лучший игрок недели в Лиге Европы

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26 февраля 2021, 17:42

Нападающий «Арсенала» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Форвард отметился дублем в ответном матче 1/16 финала против «Бенфики» (3:2), чем помог своей команде пройти в следующий раунд соревнования.