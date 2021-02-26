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Обамеянг — лучший игрок недели в Лиге Европы

26 февраля 2021, 17:42

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард отметился дублем в ответном матче 1/16 финала против «Бенфики» (3:2), чем помог своей команде пройти в следующий раунд соревнования.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
26 февраля в 23:23
Безсомненно
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 21:02
Можно поздравить
A.S.A
A.S.A
26 февраля в 20:49
Обама конечно же молодец, забил важные мячи, но я бы еще выделил Сака, который провел сильный матч, и отдал два отличных асиста...!
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 18:34
Матч он реально вытянул.
Zimmer
Zimmer
26 февраля в 17:56
Вот именно благодаря ему "Арсенал" прошёл "Бенфику".
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 17:52
Вполне заслуженно, дубль, который вывел команду в 1/8...

Вот за такие голы, которые дают реальный результат команде, которые оказывают решающее значение на итог матча, или на итог двух матчей, как в конкретном случае, и надо присуждать лучший игрок и т.д.... А не за голы, которые даже "красивые", эффектные, но не эффективные... И не имеют никакого решающего значения на конечный результат матча.
shlomo
shlomo
26 февраля в 17:50
Заслужил...и спорить нечего....продолжай в том же духе!
1bear
1bear
26 февраля в 17:50
ожидаемо,если бы не он,Арсенал бы вылетел...
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