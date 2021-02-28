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Промес: «„Спартак“ сегодня не выложился до конца. Надо начинать забивать»

28 февраля 2021, 17:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался после поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2).

Насколько хороша сыгранность между игроками после смены тактики? Мне тяжело говорить, ведь я знаю только эту схему. Но после перерыва мы перешли на другую схему – в пять защитников, показалось, что так ребятам было удобнее, мы стали давить, и соперник получил удаление. Может, нам стоит обсудить всей командой, как нам комфортнее играть.

Я не знаю, я здесь новенький, но ДНК «Спартака» – атакующий футбол и контроль матча. Для меня неважно, какая схема, важно быть сфокусированным на мяче. Но посмотрите, сколько раз мы пробили в створ – не так уж и много! Мы ничего не забили в последних четырёх матчах – это никуда не годится. Если ты не забиваешь, то невозможно побеждать. Надо начинать забивать. Все расстроены, но ничего ещё не закончено. Все знают, что мы можем играть лучше.

Поле сегодня было не лучшего качества, но обе команды были в равных условиях. По поводу судейства не хочу много говорить, та красная карточка повлияла на исход матча. Мы могли её избежать, ненужный был фол. Но несмотря на это, мы сегодня не выложились до конца. Не сделали всё, что от нас зависит, особенно в атаке. У «Рубина» было три момента, и они забили два гола. Нам нужно прибавлять, прилагать больше усилий. Если играть в таком же темпе, то ни о каком чемпионстве и говорить даже не стоит. Если мы хотим чего-то добиться, нужно сделать шаг вперёд, и только тогда будет результат.

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Все комментарии
brooks
brooks ответ Gujo Barbakadze (раскрыть)
28 февраля в 22:12
"Свечку" при подаче углового делал?)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Caniggia (раскрыть)
28 февраля в 21:24
Лучшие академии футбола Спартака и Краснодара над этим усиленно работают ,но ........всё равно получается гашиш !!! ))))))))))))))))))))))
Сп62
Сп62
28 февраля в 21:12
Трудно удачно выступить прийдя с корабля на бал. Не надо было Квинси выпускать с первых минут. Он притянул всё внимание в атаке на себя в ущерб команде, т.к. должной спортивной формы ещё не обрёл. В результате осмысленности в комбинациях не было. Нужно время для наигрывания связей. Будем ждать. Нам не привыкать.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Caniggia (раскрыть)
28 февраля в 21:10
так появлялся же, Бакаев, только стух в Спартаке )
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
28 февраля в 20:58, ред.
Проблема Спартака времен Федуна, что многие приходящие в клуб, начинают любить себя, а не Спартак в себе, перестают работать должным образом и так далее... Промес поэтому и уважаем болелами, что всегда боролся на поле
Или взять Тедеско, либо прыгать на бровке, либо тупо сидеть на скамейке, не впрягаясь в игру, Каррера в этом плане более взрослый коуч
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
28 февраля в 20:46
Вот правильные размышления, не то что у Джикии, одни надменные шуточки, надо впахивать на поле, а не симулировать каждую игру, пусть посмотрит матчи с участием Пуйоля и Мальдини
NbKA555
NbKA555
28 февраля в 19:40
Отличный настрой и адекватная оценка ситуации!С еще одним дебютом тебя Братуха)Все будет хорошо,нужно работать и все приложится!Всем добра и хорошего вечера !
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze ответ Caniggia (раскрыть)
28 февраля в 19:33
кстате был в сборной такой игрок 70-х... угловой подавал и сам на свою подачу успевал...
ABir
ABir
28 февраля в 19:01
Один вопрос: почему же не выложились?
Сантус
Сантус
28 февраля в 18:58
Ему бы в пресс-службу Спартака.Складно звонит...)
Caniggia
Caniggia
28 февраля в 18:40
Ну всё правильно разложил Промес. У Спартака впереди мало что получалось. И кроме гола из вне игры Соболева, особо и вспомнить нечего. Сумбур и элементы навала - это весь атакующий потенциал Спартака на сегодняшний день. Будь игроки Рубина чуть помастеровитее, то могли и целую авоську накидать в ворота Максименко. Подходы у Казани были гораздо опаснее и осмысленнее, не хватало последнего паса и завершения, ведь один Хвича не мог подбегать, обводить, пасовать и завершать одновременно. Грузин бесспорно, лучший в матче, прямым образом повлиял на результат. Когда же появится наш такой российский Хвича?
ermak6848
ermak6848
28 февраля в 18:39
    berda2003
    berda2003
    28 февраля в 18:33
    ну, вот приехал африканский гуру - всё рассказал, объяснил что делать - пора уезжать припадочному ...
    Mic
    Mic
    28 февраля в 18:19
    Очевидно, что Мудеско не тащит.Игры нет от слова "совсем"!!! Надо его убирать, и чем быстрее тем лучше. Уже сомнения закрадываются, что с еврокубками опять будет пролёт(((
    oFANATo
    oFANATo
    28 февраля в 18:15
    Мессия не помогла ....)))
    Константин Белых
    Константин Белых
    28 февраля в 18:13
    Да ладно Антоха.. Ты точно ничего не испортил. В следующей игре все по другому будет. Крал в центре-это уже другой уровень. В таблице по большому счету ничего и не поменялось. Все будет хорошо-и физуха подтянется!
    particular
    particular
    28 февраля в 18:11
    Многословная роспись в командном бессилии, приправленная экскурсом в генетику 🤨
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    28 февраля в 18:10
    Без голов не бывает побед...
    Крикун
    Крикун
    28 февраля в 18:10
    Лучший бомбардир спартака в последних 4 официальных встречах - Ловрен.
    порт
    порт
    28 февраля в 18:08
    Что не выложили вы до конца?
    112910415
    112910415
    28 февраля в 18:08
    это он правильно говорит
    Romkurch
    Romkurch
    28 февраля в 18:05
    Похоже, свое давно отзабивал.
    Futurista
    Futurista
    28 февраля в 17:58
    Да, Антоха, надо начинать забивать...и много...и в каждом матче...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    28 февраля в 17:57
    "....мы сегодня не выложились до конца...."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1240756/promes-kvinsi. Полкоманды язык на плече таскали и не выложились. А если бы реально выложились, то ползали бы?
    zooveterinar
    zooveterinar
    28 февраля в 17:54
    А рубин хорош!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    28 февраля в 17:53
    Вот это надо все портит!!!
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