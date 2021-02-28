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«Все планы спутало удаление». Соболев — о поражении в матче с «Рубином»

28 февраля 2021, 17:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после поражения в матче с «Рубином» (0:2).

Да, был офсайд, полметра, может меньше. Что не так со «Спартаком» после зимнего перерыва? Наверное, сегодня повлияло удаление, играли до него неплохо. Удаление, и всё поменялось – вышли и сразу пропустили, вдесятером отыгрываться было тяжелее. Когда у них удалили игрока, то «Рубин» стал больше обороняться и забил второй на контратаке. Все планы спутало удаление.

Поменялось ли поведение Тедеско? Не знаю, о чем вы говорите, мы никак не поняли, что он изменился.

Не хочу никак комментировать судейство. Да, апеллировал, но комментировать не хочу. Что касается моего гола, я посмотрел уже в раздевалке, и там был офсайд. Полметра, может быть, чуть меньше. Сегодня на нас повлияло удаление, в первую очередь. Играли неплохо, первый тайм шёл к концу, но оно все поменяло.

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Все комментарии
Бет Террор
Бет Террор
28 февраля в 19:22
Все планы спутало то,что мы любим бабки,а в футбол играть не умеем и не хотим!
Ganymed1
Ganymed1
28 февраля в 18:24
Что мешало забивать до удаления?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 февраля в 18:14
А мне , кстати , вчера ваша игра понравилась. Хороши прессинг....Но бывает иногда день , когда все из рук валится.....Так и у вас вчера.
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 18:08
Сашка , ну ты то в курсе кому что мешает играть, дырявые пуанты - балерону, и типун на языке - комментатора !!! Будь мужчиной. Всем добра !!!
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 февраля в 18:06
Была бы вина...на кого свалить всегда найдется)...
А вообще Соболь ведет не спартаковский разговор...Спартак обычно в меньшинстве лучше начинал играть...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 февраля в 18:00
Когда играли в равных составах - никаких явных предпосылок для безоговорочной победы "Спартака" не было. Хвича терзал оборону "Спартака", и остановить его похоже могли только при помощи фолов. Так что по сути риск получить вторую желтую и у Жиго и у Зобнина был велик. То что гол Соболева не засчитали - он действительно был в офсайде. Схема Тедеско на матч не работала и при равных составах. Даже не знаю, чтобы в РПЛ без судей делали, не на кого даже вину за поражение свалить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
28 февраля в 17:51, ред.
Жаль, что немногие , как ты, это понимают. К сожалению большинство КБ усматривают происки судейские , плохое поле, отсутствие Тедески и многое , не имеющее отношение к реальности. А реальность такова, что по игре сейчас Спартак не на своем месте, выше ,чем заслуживает. Динамо, Рубин, Локо смотрятся получше. Чтобы твоя душа порадовалась, могу сказать, что ЦСКА тоже неважно смотрится.
112910415
112910415
28 февраля в 17:50
не сильно похоже, что были какие-то планы
ABir
ABir
28 февраля в 17:47
Жаль. С Кубка слились, да и борьбы за высокие места в чемпионате как-то не очень складывается
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
28 февраля в 17:47, ред.
Сегодня Саши вы все играли отвратительно и мерзко.
И это уже четвертую игру так, без голов и МЕРЗКО.
DVOK68
DVOK68
28 февраля в 17:46
"Играли неплохо до удаления"....Наверное это было когда-то,в другом матче)
Наоборот-после удаления играть стали лучше,быстрее двигать мяч,бегать,но не хватило этого!А всё потому,что не поставил коуч командную игру в футбол,по причине неумения своего!Есть только невроз,эмоции,и тупая беготня-это всё то,чему научил наш замечательный коуч,за всё время работы в клубе.
На игровую дисциплину накакать и Соболеву и Зобе,да и другие игроки далеко не ушли в этом плане...((
Отсюда и поражения!Причём закономерные!
mondial18
mondial18
28 февраля в 17:45
все по делу
beefs
beefs
28 февраля в 17:44
кроме удаления так и не о чем и не сказал...
25процентный клоун
25процентный клоун
28 февраля в 17:36
Не понятно зачем сегодня нужен был Соболев на поле
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