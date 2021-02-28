«Все планы спутало удаление». Соболев — о поражении в матче с «Рубином»

Нападающий «Спартака» высказался после поражения в матче с «Рубином» (0:2).

Да, был офсайд, полметра, может меньше. Что не так со «Спартаком» после зимнего перерыва? Наверное, сегодня повлияло удаление, играли до него неплохо. Удаление, и всё поменялось – вышли и сразу пропустили, вдесятером отыгрываться было тяжелее. Когда у них удалили игрока, то «Рубин» стал больше обороняться и забил второй на контратаке. Все планы спутало удаление.

Поменялось ли поведение Тедеско? Не знаю, о чем вы говорите, мы никак не поняли, что он изменился.

Не хочу никак комментировать судейство. Да, апеллировал, но комментировать не хочу. Что касается моего гола, я посмотрел уже в раздевалке, и там был офсайд. Полметра, может быть, чуть меньше. Сегодня на нас повлияло удаление, в первую очередь. Играли неплохо, первый тайм шёл к концу, но оно все поменяло.