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Головин: «Самое главное, что „Монако“ набрал три очка»

28 февраля 2021, 17:45
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после победы над «Брестом» (2:0). Российский хавбек сделал две голевые передачи в матче, выйдя на замену при счёте 0:0 на 59-й минуте.

За любую победу дают три очка, поэтому важно выигрывать и такие матчи, когда, может быть, не всё получается. Тем более мы находимся вверху турнирной таблицы, нужно регулярно побеждать. Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счёт был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось. Самое главное, что мы набрали три очка.

Готов ли играть 90 минут? Все отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Но все решения по составу принимает главный тренер, моё дело — работать и выкладываться по максимуму.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
28 февраля в 21:39
Без выпендрежа, скромно и по делу
Респект
mihaluch
mihaluch
28 февраля в 18:49
У тренера такая стратегия.
beefs
beefs
28 февраля в 18:46
очки всегда нужны...
КЭТиК
КЭТиК
28 февраля в 18:18
Три очка не пахнут.
Cat01
Cat01
28 февраля в 18:10
Важные три очка
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 18:02
Молодец, красиво всё сказано. Дай бог тебе всего самого наилучшего, расти как футболист и Человек, радуй нас своей игрой!!! А мы будем смотреть и получать удовольствие от твоей игры !!! Вперед к Победам !!! Вся Россия с тобой !!!
sv_1969
sv_1969
28 февраля в 17:56
Саня молоток!
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