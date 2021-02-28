Головин: «Самое главное, что „Монако“ набрал три очка»

Полузащитник «Монако» поделился эмоциями после победы над «Брестом» (2:0). Российский хавбек сделал две голевые передачи в матче, выйдя на замену при счёте 0:0 на 59-й минуте.

За любую победу дают три очка, поэтому важно выигрывать и такие матчи, когда, может быть, не всё получается. Тем более мы находимся вверху турнирной таблицы, нужно регулярно побеждать. Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счёт был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось. Самое главное, что мы набрали три очка.

Готов ли играть 90 минут? Все отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Но все решения по составу принимает главный тренер, моё дело — работать и выкладываться по максимуму.