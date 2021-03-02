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Федун — Романцеву: «Здоровья вам, Олег Иванович»

02 марта 2021, 11:35

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун пожелал скорейшего выздоровления бывшему главному тренеру команды Олегу Романцеву, который перенес инфаркт.

С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное.

Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
02 марта в 12:46
Выздоравливай Юрий Павлович!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 12:16
Федун, продай клуб...
beefs
beefs
02 марта в 11:36
полностью поддерживаем, здоровья!!!
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