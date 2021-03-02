Федун — Романцеву: «Здоровья вам, Олег Иванович»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун пожелал скорейшего выздоровления бывшему главному тренеру команды , который перенес инфаркт.

С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное.

Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович.