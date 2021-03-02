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Непомнящий: «Думаю, ЦСКА удержит второе место»

02 марта 2021, 01:34

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о текущей ситуации в верхней части таблицы РПЛ.

После матча с «Локомотивом» у ЦСКА понизились шансы удержать второе место. Тем более по качеству игры есть вопросы. В обороне не хватает футболистов. Акинфеева не достаёт в воротах. Но если смотреть реально, то перспективы у ЦСКА хорошие, потому что состав более-менее сбалансирован. Были проблемы с голами, но должен вписаться Рондон, и тогда всё наладится.

Но потеснить армейцев могут другие клубы. Например, «Сочи». Эта команда неслучайно поднимается наверх, хотя это и неожиданно. «Краснодар» тоже потенциально очень сильная команда. Временные трудности «быков» связаны с тем, что там нет мужского начала. Но когда появится Ари и будет играть Берг, получится мощная атака. Правда, с обороной на флангах у них возникли проблемы.

Мне кажется, борьба за вторую строчку предстоит серьёзная, и она будет в пользу «Зенита». Питерцы, правда, тоже оступились, но борьба будет интересная, потому что по весне все команды вырастут.

«Краснодар» и «Рубин»? Им ещё рано претендовать на Лигу чемпионов. Мне кажется, что армейцы должны удержать вторую позицию.

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Все комментарии
cska59
cska59
02 марта в 12:20
Вот Непомнящему почему-то верю,мудрый мужик.
oFANATo
oFANATo
02 марта в 10:29
Время покажет.
От ковид не одна команда не застрахована.
SHMEL
SHMEL
02 марта в 07:44
А почему бы не побороться за первое? Осечки случаются со всеми. По поводу Краснодара чересчур смелое заявление, по крайней мере в этом году.
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 05:32
Выйдет Акинфеев и всё наладится.
mihaluch
mihaluch
02 марта в 03:23
Пока игру показывают только Сочи.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 02:51
Все может быть
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 01:44
Очень смелое заявление по поводу армейского второго места. Весна очень непредсказуема и сюрпризов может быть вполне достаточно, что и подтвердил первый весенний тур. Так что попытки распределять места заранее обречены скорее всего на провал. Выстрелить может любой, как и провалиться. Так что следуем от тура к туру, весна обещает быть жаркой.
Всем здоровья.
1bear
1bear
02 марта в 01:40
Сочи своей игрой заслуживают второе место,но кто же их пустит из "важных функционеров" в ЛЧ,только в ЛЕ,а ЦСКА опять опозорится,как и Зенит...
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