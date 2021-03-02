Непомнящий: «Думаю, ЦСКА удержит второе место»

Известный российский тренер поделился мнением о текущей ситуации в верхней части таблицы РПЛ .

После матча с «Локомотивом» у ЦСКА понизились шансы удержать второе место. Тем более по качеству игры есть вопросы. В обороне не хватает футболистов. Акинфеева не достаёт в воротах. Но если смотреть реально, то перспективы у ЦСКА хорошие, потому что состав более-менее сбалансирован. Были проблемы с голами, но должен вписаться Рондон, и тогда всё наладится.

Но потеснить армейцев могут другие клубы. Например, «Сочи». Эта команда неслучайно поднимается наверх, хотя это и неожиданно. «Краснодар» тоже потенциально очень сильная команда. Временные трудности «быков» связаны с тем, что там нет мужского начала. Но когда появится Ари и будет играть Берг, получится мощная атака. Правда, с обороной на флангах у них возникли проблемы.

Мне кажется, борьба за вторую строчку предстоит серьёзная, и она будет в пользу «Зенита». Питерцы, правда, тоже оступились, но борьба будет интересная, потому что по весне все команды вырастут.

«Краснодар» и «Рубин»? Им ещё рано претендовать на Лигу чемпионов. Мне кажется, что армейцы должны удержать вторую позицию.