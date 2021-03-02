Сафонов поделился мнением о запрете заключать контракты с молодыми игроками

Спортивный агент Алексей Сафонов поделился мнением о новом регламенте, согласно которому запрещается заключать контракты с футболистами младше 16 лет.

Странное правило. Во-первых, как можно запретить общаться с кем бы то ни было? Если я парня на улице встречу, мне от него убегать, что ли? А если нас в одном трамвае кто-то сфотографирует и скажет, что мы общались, у меня лицензию отберут? Приведет это лишь к тому, что к 16 годам все лучшие будут разобраны «жучками». Общаться с молодыми нельзя лицензированным посредникам, остальным как запретишь? Встретился с родителями, заключил договор, заверил у нотариуса. Все законно, пойди оспорь.

Есть и другой момент. Большинство талантов из провинции попадают в Москву, дозревают в столичных академиях. Кто их поддержит в моральном и бытовом плане в 14 лет? Родителям надо сниматься с места, бросать работу, арендовать дорогое жилье. Опекать парня мог бы агент. Нести расходы, идти на риски ради того, чтобы вырос хороший футболист. Теперь общение запрещено, живи, юнец, в бурной Москве как хочешь, ломай жизнь родителям.