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Сафонов поделился мнением о запрете заключать контракты с молодыми игроками

02 марта 2021, 10:27

Спортивный агент Алексей Сафонов поделился мнением о новом регламенте, согласно которому запрещается заключать контракты с футболистами младше 16 лет.

Странное правило. Во-первых, как можно запретить общаться с кем бы то ни было? Если я парня на улице встречу, мне от него убегать, что ли? А если нас в одном трамвае кто-то сфотографирует и скажет, что мы общались, у меня лицензию отберут? Приведет это лишь к тому, что к 16 годам все лучшие будут разобраны «жучками». Общаться с молодыми нельзя лицензированным посредникам, остальным как запретишь? Встретился с родителями, заключил договор, заверил у нотариуса. Все законно, пойди оспорь.

Есть и другой момент. Большинство талантов из провинции попадают в Москву, дозревают в столичных академиях. Кто их поддержит в моральном и бытовом плане в 14 лет? Родителям надо сниматься с места, бросать работу, арендовать дорогое жилье. Опекать парня мог бы агент. Нести расходы, идти на риски ради того, чтобы вырос хороший футболист. Теперь общение запрещено, живи, юнец, в бурной Москве как хочешь, ломай жизнь родителям.

Алексей Сафонов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина повысить налог с 13 до 15% для людей, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
02 марта в 13:33
Про Федотова? Согласен...Сколько талантов загубил!!!
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 13:32
Конечно,только вы спасёте ситуацию,мы это уже наблюдаем воочию! И "заключать контракты" и "беседовать в трамвае"-это ни одно и то же,"агент чего-то там".
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
02 марта в 11:48, ред.
Он разложил все со своей колокольни!А так запрет в принципе правильный!Только дорабатывать надо!А запреты такие есть в топ лигах!В инете порылся!
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
02 марта в 11:40
Я этого точно не знаю, но там могут быть ещё какие-то нюансы документы которые действуют до 16 лет. А так я думаю он Сафонов всё правильно разложил.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
02 марта в 10:45
В топ лигах вроде штрафуют , если заключил контракт с игроком младше 16 лет и дают бан на трансферы!
Ironigor
Ironigor
02 марта в 10:40
Почему всегда у нас всё делается через очко ,ещё и бездарных не разбирающихся не компетентных людей!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 10:30
Ерунда это всё...
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