Гершкович — о Романцеве: «Он в очень хорошем, бодром состоянии»

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о состоянии , который недавно перенес операцию на сердце.

Сейчас разговаривал с Романцевым. Его забрала скорая, пока находится в реанимации, но, судя по голосу, уже всё позади. Сказал, что через пару дней будет перебираться в общую палату. Говорят, что был инфаркт, но конкретно сказать не могу. Провели определённые мероприятия, и сейчас он в очень хорошем, бодром состоянии. Мне понравился его голос — бодрый. Надо пожелать скорейшего выздоровления!