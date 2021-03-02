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Гершкович — о Романцеве: «Он в очень хорошем, бодром состоянии»

02 марта 2021, 11:08

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о состоянии Олега Романцева, который недавно перенес операцию на сердце.

Сейчас разговаривал с Романцевым. Его забрала скорая, пока находится в реанимации, но, судя по голосу, уже всё позади. Сказал, что через пару дней будет перебираться в общую палату. Говорят, что был инфаркт, но конкретно сказать не могу. Провели определённые мероприятия, и сейчас он в очень хорошем, бодром состоянии. Мне понравился его голос — бодрый. Надо пожелать скорейшего выздоровления!

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Все комментарии
cska1948
cska1948
02 марта в 11:30
Олегу Ивановичу скорейшего выздоровления!
Но о какой операции говорила пресс-служба СпаМа?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 11:15
Сегодня хорошие врачи
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