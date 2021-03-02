ЦСКА соберёт мнения болельщиков и местных жителей о будущем «ВЭБ Арены»

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что клуб запустил кампанию для сбора идей по развитию домашнего стадиона команды «ВЭБ Арена» на цифровой платформе «Чего хочет город».
Сообщается, что болельщики, местные жители и резиденты стадиона смогут поделиться своим видением будущего арены. Поделиться предложениями можно будет на официальном сайте платформы: ТВОЯ-ВЭБ-АРЕНА.РФ, а также с помощью чат-ботов в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Телеграме». Сбор мнений продлится до 31 мая.
Предложения будут опубликованы на платформе. За понравившиеся идеи можно будет проголосовать или оставить к ним комментарии. Все предложения будут учтены при разработке рекомендаций по развитию стадиона, которые позволят сделать его комфортнее.
Тем временем появилась информация, что ЦСКА не будет продлевать контракт с Дзагоевым.