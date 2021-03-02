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ЦСКА соберёт мнения болельщиков и местных жителей о будущем «ВЭБ Арены»

02 марта 2021, 13:56

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что клуб запустил кампанию для сбора идей по развитию домашнего стадиона команды «ВЭБ Арена» на цифровой платформе «Чего хочет город».

Сообщается, что болельщики, местные жители и резиденты стадиона смогут поделиться своим видением будущего арены. Поделиться предложениями можно будет на официальном сайте платформы: ТВОЯ-ВЭБ-АРЕНА.РФ, а также с помощью чат-ботов в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Телеграме». Сбор мнений продлится до 31 мая.

Предложения будут опубликованы на платформе. За понравившиеся идеи можно будет проголосовать или оставить к ним комментарии. Все предложения будут учтены при разработке рекомендаций по развитию стадиона, которые позволят сделать его комфортнее.

Тем временем появилась информация, что ЦСКА не будет продлевать контракт с Дзагоевым.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 19:50
Х - ломать ? - Зачем ломать ? - Белить !!! ))))))))))))))
oFANATo
oFANATo
02 марта в 19:00
Арене есть куда развиваться и есть, что исправлять. Именно это и хотят понять и по возможности решить наиболее реальные проблемы
Anisovich
Anisovich
02 марта в 16:03
Ужасное зрелище, а не футбольная арена.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
02 марта в 15:13
Эта идея возникла из-за того, что появились некоторые проблемы с городскими властями. Стадион доставляет определенные неудобства зрителям близлежащих домов. И эту проблему нужно решать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 14:59
Предложенье только одно,на этой арене нам нужны только победы!
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 14:25
Когда коту делать нечего,и "успехов"-выше крыши,то он занимается санитарно-гигиеническими мероприятиями.Тихо-тихо,а приучают болельщиков к тому,что место в пятёрке-цэ есть дужу гарно!
Мысыктар
Мысыктар ответ Romkurch (раскрыть)
02 марта в 14:06
    shlomo
    shlomo
    02 марта в 14:00
    Вообще то у ЦСКА есть проблемы куда более серьезные
    Romkurch
    Romkurch
    02 марта в 14:00
    Лучше ее снести.
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