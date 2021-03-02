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Бартомеу отпустили на свободу

02 марта 2021, 14:59

Следственный суд в Испании постановил освободить бывшего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, который был задержан в понедельник.

Бартомеу и его советник Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе. Оба задержанных воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
03 марта в 09:15
Премии также входят в контракт , и когда клуб их выплачивает он удерживает сразу 50 процентов . Все что связано с выплатами футболистам клубом, там ничего не скроешь . Да не один футболист на это не подпишется . Это не Россия где налог 13 процентов и там ещё можно махинации делать . Тут 50 , и это значимая сумма
goalaktika
goalaktika
02 марта в 22:46, ред.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    02 марта в 22:27
    неужто решил сотрудничать со следствием и сдал самого Главного?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    02 марта в 19:25
    Так они оформляют почти все как премии, с которых не платят налоги, про это много раз писали
    Накир
    Накир
    02 марта в 17:03
    Да здравствует суд....самый гуманный суд в мире!
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    02 марта в 16:23
    Типа написали 50 лямов а платили 30 , остальное себе в карман ? Но суть в том что в Испании налоги 50 процентов и платить налоги он будет те которые ему прописали . Там если и есть откат то точно не на зарплатах , а на трансферах
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    02 марта в 16:20
    Ты не понял, речь не о том, что он кинул Месси - это, конечно, невозможно, речь об обычном откате - он дал Месси заведомо огромный контракт взамен на ответную благодарность
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    02 марта в 16:16, ред.
    Нет , потому что Месси бы опроверг эту информацию и его агент тоже . По итогу же Месси остался недовольным о том что эти данные слили
    Брулин
    Брулин
    02 марта в 16:12
    В качестве залога оставили Гризманна.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 марта в 16:05
    Теперь будет не выездной
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    02 марта в 15:53
    Ничего ему не будет
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    02 марта в 15:38
    Многое поражает. Травля травлей, но он ведь еще контракт на 550 миллионов с ним подписал.

    Кстати, тут тоже может закрадываться вопрос - если расходы на "травлю" были завышены в разы, то есть имеет место обычный откатный механизм, то нет ли такого в космическом контракте Месси?
    shlomo
    shlomo
    02 марта в 15:25
    Тюрьма
    - Ты за что сидишь
    - За взятку.....
    - Хм... А бесплатно сесть не пробовал?
    vastudio
    vastudio
    02 марта в 15:22
    Уйдёт....как пить дай уйдёт))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 марта в 15:19
    Рад за него...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    02 марта в 15:16
    Больше всего поразили не финансовые махинации Бартомеу, а его методы. Оплаченная травля через соцсети звезд его же команды - до этого надо еще додуматься:
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 марта в 15:08
    Надолго ли , вот в чем вопрос??? Хосеп столько наворотил, что следствию долго придется покопаться в его темных делишках. Следим за ситуацией, виновные должны быть наказаны. Бартомео - это наверное худший президент Барселоны. Развал Барселоны - это его рук дело.
    Всем здоровья.
    Альфамен
    Альфамен
    02 марта в 15:01
    Офигенный суд в Испании,зачем тогда задерживать было???Их задержали,они ничего не сказали и их отпустили-"гениально"!!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 марта в 15:00
    Денег оставил и пошел гулять.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 марта в 15:00
    Комуто дал на лапу!
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