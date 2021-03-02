Бартомеу отпустили на свободу

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02 марта 2021, 14:59

Следственный суд в Испании постановил освободить бывшего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, который был задержан в понедельник.

Бартомеу и его советник Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе. Оба задержанных воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении.