Бартомеу отпустили на свободу

Следственный суд в Испании постановил освободить бывшего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, который был задержан в понедельник.
Бартомеу и его советник Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе. Оба задержанных воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении.
Розель и Бартомеу подтвердят это)
Розель и Бартомеу подтвердят это)
Кстати, тут тоже может закрадываться вопрос - если расходы на "травлю" были завышены в разы, то есть имеет место обычный откатный механизм, то нет ли такого в космическом контракте Месси?
Кстати, тут тоже может закрадываться вопрос - если расходы на "травлю" были завышены в разы, то есть имеет место обычный откатный механизм, то нет ли такого в космическом контракте Месси?
- Ты за что сидишь
- За взятку.....
- Хм... А бесплатно сесть не пробовал?
- Ты за что сидишь
- За взятку.....
- Хм... А бесплатно сесть не пробовал?
Всем здоровья.
Всем здоровья.