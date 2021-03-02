Суд арестовал недвижимость Промеса в Утрехте

Имущество нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерландах арестовано.
Суд наложил арест на виллу футболиста стоимостью 2,1 миллиона евро, а также на небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.
Решение принято в связи с разбирательством по делу, в котором Промес является ключевым фигурантом.
«Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», – заявил представитель игрока Йегуди Мошкович.
Напомним, что Промес, ранее выступавший за «Аякс», подозревается в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Сам футболист отрицает обвинения.