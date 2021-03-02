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Суд арестовал недвижимость Промеса в Утрехте

02 марта 2021, 09:52

Имущество нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерландах арестовано.

Суд наложил арест на виллу футболиста стоимостью 2,1 миллиона евро, а также на небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.

Решение принято в связи с разбирательством по делу, в котором Промес является ключевым фигурантом.

«Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», – заявил представитель игрока Йегуди Мошкович.

Напомним, что Промес, ранее выступавший за «Аякс», подозревается в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Сам футболист отрицает обвинения.

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ildar_3871
ildar_3871
02 марта в 18:55
Куинси выдавать не будем Голландии !
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
02 марта в 16:45, ред.
Таких родственников как зечара Промес никому не пожелаешь! Гуляешь среди родственников, кажется свои родные, расслабишься, а тебя "свои родные" люди ножиком полосуют.
От таких родственников как Промес отказываются и презирают, а не героями считают!!!
Байкал-38
Байкал-38
02 марта в 16:38
Промес уже попросил политическое убежище у Федуна и будет жить на "Открытие Арена".
mangox33
mangox33
02 марта в 15:31
То то он так бежал из Голландии, никто его с такой формой не брал а Федун купился ахахах
mangox33
mangox33 ответ 1bear (раскрыть)
02 марта в 15:30
Трудно не согласиться))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 марта в 15:09
Любопытно следующее. В Голландии специально ждали, когда он уедет и после этого арестовали имущество ? Или это счастливое совпадение.? Вопрос. А для кого счастливое?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
02 марта в 15:07
Федун привычный к таким вещам. Это его стихия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
02 марта в 15:06
    ildar_3871
    ildar_3871
    02 марта в 14:57
    А кто такой Промес ?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    02 марта в 14:53
    Аякс красавцы вовремя спихнули уголовника, да ещё и выгодно. Ну, а Федун как всегда в своём репертуаре... лоханулся короче.
    youtomee
    youtomee
    02 марта в 14:47
    "небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро" - это где-то 50 млн рублей, че там за флигель такой, небольшой)?
    158nactux
    158nactux ответ makkie (раскрыть)
    02 марта в 14:45
    Все видели как он прогуливался по полю вместо игры...
    Рубин пешком надрал вам ....
    leopit
    leopit
    02 марта в 14:35
    Уголовник в красно-белых цветах!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 марта в 14:18
    Вернулся паря в родные пенаты :
    1bear
    1bear ответ swed27 (раскрыть)
    02 марта в 13:33
    ну так "Россия - тюрьма народов" )))))))
    SHMEL
    SHMEL
    02 марта в 13:16
    Ну вот и пошли проблемы, скоро попросят отбыть на родину, для отсидки положенного срока...
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Крикун (раскрыть)
    02 марта в 12:49
    Если каждый болельщик Спартака скинется по рублю то можно и Мбаппе с Месси и Роналдо купить, еще и останется!)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 марта в 12:31
    Спартак весь шлак собирает !
    swed27
    swed27
    02 марта в 12:07
    Какого рожна этот уголовник в Россию приехал
    Крикун
    Крикун
    02 марта в 12:01
    Болельщики спартака должны скинуться и компенсировать Промесу финансовые потери. Им Федун в 23-м году обещал спартак отдать, пора привыкать к подобным эпизодам.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ cska1948 (раскрыть)
    02 марта в 11:54
    Ну вот и мысли у него должны быть хорошие, что вовремя улизнул)
    1bear
    1bear
    02 марта в 11:54
    успел во время смыться,а то самого бы арестовали...
    теперь понятно,почему в Спартачок - они же только внутри страны играют,в еврокубки им не попасть,а из России Промеску не выдадут,дадут почетное гражданство и квартиру где-нибудь в Саранске ))))))
    Ironigor
    Ironigor
    02 марта в 11:34
    Придётся теперь отрабатывать в Спартаке свои потери. Лукойл тебе в помощь получить паспорт России и надолго забыть о Голландии.
    makkie
    makkie
    02 марта в 11:17
    Да уж, дал Бог родственничГов...

    Надеемся, что для Промеса всё хорошо завершится.
    Он, в отличие от всяких Игнатьевых и Малкомов, сполна отрабатывает каждый доллар внятной игрой.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    02 марта в 11:12, ред.
    Не большое волнение вызывает лишь дяденька в черном, слева
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 марта в 11:10
    Ну как тут заиграешь когба такие поблемы. 3 мл отобрали, похоже газпром взялся за дело Промеса
    particular
    particular
    02 марта в 11:03
    Пожалуй, случившееся не прибавит оптимизма Промесу, его адвокату и агенту, а так же руководству клуба... Проблемный актив...
    alexgurzan
    alexgurzan ответ За адекватность (раскрыть)
    02 марта в 10:41
    .
    За адекватность
    За адекватность
    02 марта в 10:39
    Бедный Промес
    Anisovich
    Anisovich
    02 марта в 10:39
    Ничего страшного, свой сарай в Суринаме ему оставят.
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