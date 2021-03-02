Суд арестовал недвижимость Промеса в Утрехте

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02 марта 2021, 09:52

Имущество нападающего «Спартака» в Нидерландах арестовано.

Суд наложил арест на виллу футболиста стоимостью 2,1 миллиона евро, а также на небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.

Решение принято в связи с разбирательством по делу, в котором Промес является ключевым фигурантом.

«Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», – заявил представитель игрока Йегуди Мошкович.

Напомним, что Промес, ранее выступавший за «Аякс», подозревается в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Сам футболист отрицает обвинения.