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Матч «Лацио» – «Торино» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

02 марта 2021, 15:53
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино02.03.2021 в 20:30 Матч перенесен

Матч «Лацио» – «Торино», запланированный на сегодня, 2 марта, не состоится.

Football Italia сообщает, что власти Турина запретили «Торино» отправляться в Рим из-за вспышки коронавируса в команде. Отмечается, что туринский клуб не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов.

Ко всему прочему, Серия А официально не перенесла матч, поэтому «Лацио» обязан прибыть на игру. Главный тренер римской команды Симоне Индзаги уже объявил состав.

Ранее из-за коронавируса был перенесен матч «Торино» — «Сассуоло».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 16:27
Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться очень напряженной. В Европе объявлена третья волна пандемии. Вспышки заражений следуют одна за другой , причем в разных частях Европы. Игры ЛЧ раскидали по разным местам. Думалось, что к весне ситуация улучшится, но просчитались . Будем надеяться на лучшее и верить , что человечество справится и с этой напастью.
Всем здоровья.
drug01
drug01
02 марта в 16:03
Условия игры для всех равны
hаrut
hаrut
02 марта в 16:01
Ну тут еще все может получиться....и может и игра все же состоится...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 15:59
Значит ждём возврата ставок,я 500 зарядил!
STVA 1
STVA 1
02 марта в 15:57
Долго решали!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
02 марта в 15:56
третья волна начинается.
beefs
beefs
02 марта в 15:54
корона не сдается, продолжение следует...
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