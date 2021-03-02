Матч «Лацио» – «Торино» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

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02 марта 2021, 15:53

Матч «Лацио» – «Торино», запланированный на сегодня, 2 марта, не состоится.

Football Italia сообщает, что власти Турина запретили «Торино» отправляться в Рим из-за вспышки коронавируса в команде. Отмечается, что туринский клуб не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов.

Ко всему прочему, Серия А официально не перенесла матч, поэтому «Лацио» обязан прибыть на игру. Главный тренер римской команды Симоне Индзаги уже объявил состав.

Ранее из-за коронавируса был перенесен матч «Торино» — «Сассуоло».