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Месси удивил вратаря «Эльче», попросив у него футболку после матча

25 февраля 2021, 08:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

24 февраля «Барселона» в матче перенесенного 1-го тура Ла Лиги разгромила «Эльче» со счетом 3:0.

Капитан каталонцев Лионель Месси, помимо оформленного в ворота соперника дубля, запомнился необычным поступком.

После финального свистка аргентинец подошел к голкиперу «Эльче» Эдгару Бадии и попросил обменяться футболками, чем сильно удивил испанского футболиста.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ 112910415 (раскрыть)
25 февраля в 22:09
...ботинки и мотоцикл. 😁
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
25 февраля в 21:10
В реале 4 получал
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
25 февраля в 13:30
Но не будучи в Реале или ПСЖ. Шах и мат.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
25 февраля в 13:01
Навас получал от Барсы и по 4, и по 5 и по 7 мячей.
амурец
амурец
25 февраля в 10:53
ну будет вспоминать хоть кому то с игры забил
25процентный клоун
25процентный клоун
25 февраля в 10:07
Месси спускается на землю
abramjan
abramjan
25 февраля в 09:44
Совсем соматрапин мозги разьел карлику)
Futurista
Futurista
25 февраля в 09:31, ред.
Поспорил с кем то на бутылку что попросит у вратаря Эльче футболку...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 09:16
Вратарю несказанно повезло, он и не надеялся на такое .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 февраля в 09:14
Кому забивает большинство своих голов, у того и просит.
У Кейлора Наваса в ответном матче с ПСЖ не попросит, 100%
112910415
112910415
25 февраля в 09:10
- Мне нужна твоя одежда ...
Василий 50
Василий 50
25 февраля в 09:08
У Месси дефицит внимания
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 февраля в 09:05
Что в этом особенного?
ДСА
ДСА
25 февраля в 08:58
Вратарь с радостью согласился.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 08:54
Месси решил коллекционировать футболки вратарей, которым забил два мяча в ворота во время игры)
shlomo
shlomo
25 февраля в 08:51
Нет такой у него в коллекции....:)))
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