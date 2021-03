Месси удивил вратаря «Эльче», попросив у него футболку после матча

24 февраля «Барселона» в матче перенесенного 1-го тура Ла Лиги разгромила «Эльче» со счетом 3:0.

Капитан каталонцев , помимо оформленного в ворота соперника дубля, запомнился необычным поступком.

После финального свистка аргентинец подошел к голкиперу «Эльче» и попросил обменяться футболками, чем сильно удивил испанского футболиста.

When Lionel Messi asks for your shirt after the game, this is what you do 🐐 pic.twitter.com/iCFX2Z3hPh