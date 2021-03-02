Матч Кубка Германии «Ян» — «Вердер» отменён из-за коронавируса

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02 марта 2021, 07:53

Четвертьфинальный матч Кубка Германии «Ян» — «Вердер» отменён в связи со вспышкой коронавируса в клубе из Регенсбурга.

Сообщается, что коронавирусом заразились несколько представителей команды хозяев, в том числе главный тренер . Вся команда, включая тренерский штаб и руководителей клуба, отправилась на карантин.

Новая дата проведения матча, который был запланирован на 2 марта, пока не определена.