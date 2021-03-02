ГлавнаяНовости

Матч Кубка Германии «Ян» — «Вердер» отменён из-за коронавируса

02 марта 2021, 07:53
ЯнЛоготип футбольный клуб Ян (Регенсбург)-:-Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер02.03.2021 в 20:30 Матч перенесен

Четвертьфинальный матч Кубка Германии «Ян» — «Вердер» отменён в связи со вспышкой коронавируса в клубе из Регенсбурга.

Сообщается, что коронавирусом заразились несколько представителей команды хозяев, в том числе главный тренер Мерсад Селимбегович. Вся команда, включая тренерский штаб и руководителей клуба, отправилась на карантин.

Новая дата проведения матча, который был запланирован на 2 марта, пока не определена.

Ранее УЕФА принял решение отменить юношеский чемпионат Европы-2021 в связи с пандемией коронавируса.

Все новости
Матч «Лацио» – «Торино» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей
02 марта Комментарии7
Великобритания сообщила о готовности провести у себя часть матчей Евро-2020
02 марта Комментарии6
Икарди объяснил опубликованное в инстаграме фото в кислородной маске
28 февраля ФотоКомментарии1
У Кумана пошла кровь из носа после вопроса о его будущем в «Барселоне»
26 февраля ФотоКомментарии48
Бисиклета Жиру, фэйр-плей и споры об удалении в Бергамо. Топ-10 событий еврокубковой недели
26 февраляВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Месси удивил вратаря «Эльче», попросив у него футболку после матча
25 февраля ВидеоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
02 марта в 10:37
ну никак не отступает
sv_1969
sv_1969
02 марта в 08:10
Ну что поделать
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 08:03
Нам это безразлично
ДСА
ДСА
02 марта в 07:57
Тем больше Регенсбург будет мечтать о подвиге.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 07:54
Бывает и такое
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100