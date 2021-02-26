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У Кумана пошла кровь из носа после вопроса о его будущем в «Барселоне»

26 февраля 2021, 18:41

Главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману пришлось досрочно завершить пресс-конференцию.

У голландского специалиста пошла кровь из носа во время общения с журналистами перед завтрашним матчем с «Севильей». Куман тяжело вздохнул, а после достал платок, чтобы остановить кровотечение. Увидев, что оно не прекращалось, руководитель по связям с общественностью «Барселоны» прервал общение со СМИ.

Стоит отметить, что за несколько минут до этого Куману был задан вопрос о его будущем в каталонском клубе, на что он ответил:

Я знаю, что на тренеров «Барселоны» оказывается большое давление, если ты не выигрываешь. Виновником является тренер. Я стараюсь изо всех сил, чтобы исправить ситуацию. Я никогда не думаю о поражении, я всегда думаю о победе.

Это уже не первый случай, когда во время пресс-конференции у Кумана начинается кровотечение из носа.

У Кумана пошла кровь из носа после вопроса о его будущем в «Барселоне»

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
27 февраля в 08:35
Казалось бы, что тут такого "кровь из носа пошла"... а здесь уже так раздули. Каждый пытается выдавить из себя "остроумные комментарии" 🤣🤣🤣

Хороший вы контингент, слов нет.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ steelhead (раскрыть)
27 февраля в 07:31
Он всегда и везде приходит на готовенькое.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
27 февраля в 07:28
Значит Севилья отправит Кумана в отставку, так как у него полилась кровь из правой ноздри. А вот когда с левой ноздри кровь течет, то это считается хорошей приметой - к деньгам.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
27 февраля в 06:55
он хороший специалист
ermak6848
ermak6848
27 февраля в 06:36
это видимо от волнения гейзер крови...
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 05:50
Посадил бы Месси на скамейку...
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 05:47
Месси сожрет Кумана.
Навзир
Навзир
27 февраля в 02:45
Не зачем на прессконференции в носу ковыряться, не стрижеными ногтями. 🤣
Project Pandora
Project Pandora ответ BARCOFETT (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля в 01:42
Я не суеверный. Или вы вправду думаете, что я ТУТ что-то сказал, а ему ТАМ стало плохо?
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982 ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 01:40
ага.и еще плохие ноги у футболистов,там никакие шаманы не спасут уже...
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
27 февраля в 01:38
Чет мне КУМАН не нравится. Он довел барсу до ручки и говорит,что еще не предел
vovinho11
vovinho11 ответ Roman73 (раскрыть)
26 февраля в 23:57
Может лучше Бартомеу? На ком будет команда держаться, если Месси выгнать? Веришь всяким вбросам
steelhead
steelhead
26 февраля в 23:22, ред.
С уходом Хави и Иньесты Барса кончилась. А собрал их, вроде, Райкард. Можно смеяться, но Хосеп пришел на готовенькое, и не испортил. Что характерно, не первый, не второй не получили ЗМ. Хотя, кому как не им. Эх.....
goalaktika
goalaktika
26 февраля в 23:16
Лопнул сосуд в носу, от давления. А давление поднялось от чрезмерного перенапряжения
Медив
Медив
26 февраля в 23:15
Точно не Месси дал ему в нос?
Roman73
Roman73
26 февраля в 23:10
Карфаген должен быть разрушен ! Месси должен быть изгнан !
zooveterinar
zooveterinar ответ BARCOFETT (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля в 22:48
Абсолютно спокоен!!!
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 22:26
Какой то злой рок преследует Барсу . Неужто порчу навели якутские шаманы ??? Или золото инков ???
joni1976
joni1976
26 февраля в 22:14
Печально что автор использовал именно такой заголовок. Не красиво это
zooveterinar
zooveterinar ответ BARCOFETT (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля в 22:10
У меня все хорошо, я за кумана ,ведь от невнятной игры его команды, шефы барсы ему сделают геморрой, думаю ясно как!!!??
Hamman
Hamman
26 февраля в 21:41
5 элемент помните? Куман в этот момент общался с абсолютным злом...
Project Pandora
Project Pandora
26 февраля в 21:21
Плохо, дело может закончиться инсультом. Но будем надеяться, что всё таки минует.
112910415
112910415
26 февраля в 21:11
давление ! во всех смыслах
Крикун
Крикун
26 февраля в 20:54
Человек живёт своим делом, понятное дело и ночами не спит, и о здоровье не думает, до повышения давления лопания сосудов. Только такие и добиваются результата, те кто умеют «абстрагироваться» остаются посредственностью.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
26 февраля в 20:36, ред.
Проблема в том, что ни у Кумана в Барселоне, ни у Барселоны в Барселоне, не предвидится позитивного будущего в ближайшее время, просто крах великого клуба..
311
311
26 февраля в 20:35
Довели человека барсуки своей игрой!)
zooveterinar
zooveterinar
26 февраля в 20:34
Лишбы не от геморроя, после напряжной работы!!!!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
26 февраля в 20:14
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    26 февраля в 20:00
    Или давление или кокс нюхает!😜
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 февраля в 19:51
    Похоже не здоров чувак
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