У Кумана пошла кровь из носа после вопроса о его будущем в «Барселоне»

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26 февраля 2021, 18:41

Главному тренеру «Барселоны» пришлось досрочно завершить пресс-конференцию.

У голландского специалиста пошла кровь из носа во время общения с журналистами перед завтрашним матчем с «Севильей». Куман тяжело вздохнул, а после достал платок, чтобы остановить кровотечение. Увидев, что оно не прекращалось, руководитель по связям с общественностью «Барселоны» прервал общение со СМИ .

Стоит отметить, что за несколько минут до этого Куману был задан вопрос о его будущем в каталонском клубе, на что он ответил:

Я знаю, что на тренеров «Барселоны» оказывается большое давление, если ты не выигрываешь. Виновником является тренер. Я стараюсь изо всех сил, чтобы исправить ситуацию. Я никогда не думаю о поражении, я всегда думаю о победе.

Это уже не первый случай, когда во время пресс-конференции у Кумана начинается кровотечение из носа.