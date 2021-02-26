Бисиклета Жиру, фэйр-плей и споры об удалении в Бергамо. Топ-10 событий еврокубковой недели

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сегодня, 15:25

А у Левандовски и Гвардиолы новые рекорды.

10. «Шахтер» и «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ

Второй раз в истории давние недруги вместе на стадии, где осталось лишь 16 клубов. В старом формате Кубка УЕФА в 2009-м году Сёмин и Луческу встретились между собой в полуфинале. Сейчас Мирча за «Динамо», а не за «Шахтер». Молодые киевляне показали «Зениту», что «Брюгге» — опасен, но его можно обыграть. У «Шахтера» соперник был проще – «Маккаби» из Тель-Авива, а две подряд победы «горняков» с общим счетом 3:0 напоминают, что команда Каштру была в прошлом году в полуфинале Лиги Европы.

9. В ЛЧ продолжается серия красивых голов

Кое-где чудила защита – футболисты «Лацио» решили сделать Левандовски и «Баварии» серию подарков, но кандидаты на гол недели в ЛЧ породистые. Менди – результативный крайний защитник, и что интересно, половину голов за «Реал» забил правой ногой. Его дальний выстрел позволил победить в Бергамо. А главный шедевр сотворил Жиру – Оливье жахнул в падении через себя в матче против «Атлетико». Добавьте мячи Мбаппе и Дахуда с прошлой недели – получите зрелище.

8. «Наполи», «Лестер» и немцы покинули ЛЕ

Для Гаттузо вылет от «Гранады» может значить увольнение, пускай ему и не повезло. Но с Де Лаурентисом посреди сезона не хочет связываться даже Бенитес, который знаком с владельцем «Наполи». Для Роджерса осечка против «Славии» не приведет к последствиям, зато увидели сюрприз. Еще одно доказательство, что небогатые чехи грамотно играют в футбол. Как и соперники немецких клубов. «Мольде» обыграл в гостях «Хоффенхайм» со счетом 2:0. А «Байер» умудрился уступить с аналогичной разницей «Янг Бойз». Впервые за семь лет в 1/8 финала ЛЕ не будет команд из Бундеслиги. Еще топ-5 лиг потеряли «Реал Сосьедад» (вылетели от МЮ ) и «Лилль» («Аякс» обыграл французов дома и в гостях по 2:1).

7 место. Хавбек «Баварии» забил в ЛЧ в 17 лет

Джамал Мусиала родился в Германии, но в семь лет перебрался в Великобританию, где его выбрала школа «Саутгемптона». Это известный и крутой футбольный институт, не удивительно, что «Челси» перехватил парня. Атакующий хавбек много лет выступал за академию лондонцев, но в 2019-м выбрал «Баварию». Флик наигрывает его в первом составе с прошлого года. В 17 лет и 363 дня Джамал стал самым юным англичанином, что отличался в Лиге чемпионов. Вот только теперь Мусиала заявил, что на взрослом уровне хочет играть за Германию, хотя и представлял раньше английскую молодежку.

6 место. Симеоне проиграл дома в плей-офф ЛЧ

Впервые! В решающих стадиях турнира, в котором «Атлетико» дважды был в финалах, Мадрид оставался неприступной крепостью для соперников. Кого только не били за время, что Диего у руля – «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал» и «Барселону». Уступали на выезде не раз, часто тем же соперникам, которых огорчали в Мадриде, но была традиция. Годами Симеоне или играл вничью дома в плей-офф, или побеждал. Но коварный Тухель смог снять проклятие благодаря шедевру — бисиклете Жиру. Облак и его команда верят, что отыграются в Лондоне, но теперь пара намного интереснее, хотя и встречаются команды, что умеют показать закрытый футбол.

5. Недооцененный Киммих поставил рекорд

Из-за других звезд «Баварии» и мировых знаменитостей в футболе универсальный немец не получает столько комплиментов, как должен. Киммих на отдельных отрезках последних сезонов – главный центральный хавбек мира. Всюду успевает, прекрасно соображает. А еще стал настоящим магнитом для побед. Йозуа сыграл 50-й матч в ЛЧ против «Лацио» и теперь на его счету 38 трехочковых с командой. Мюллер и Каземиро, хотя у них по 36 победы в первых 50 поединках турнира, остались позади. Киммих не сбавил, хотя потерял важного напарника Алькантару. А вот у Тьяго без Йозуа проблемы в «Ливерпуле»…

4. Гвардиола догнал Моуриньо по победам в ЛЧ

Теперь у них по 81 победе и разделенное четвертое место в истории великого кубка. Выше только сэр Алекс Фергюсон (102 победы), сеньор Карло Анчелотти (89 успехов) и мсье Арсен Венгер (86 выигранных матчей). Достойная компания. В ближайшие сезоны Хосеп опередит всех, кроме Фергюсона. «Манчестер Сити» чистенько обыграл «Боруссию» М в гостях со счетом 0:2. У «горожан» продолжается серия из 19 побед подряд во всех турнирах. А впереди «Вест Хэм» и «Вулвз», будет интересно.

3. Форвард «Рейнджерс» порадовал фэйр-плей

На поле команда Джеррарда устроила с «Антверпеном» две перестрелки. Шотландцы победили 3:4 на выезде, а дома разгромили соперника 5:2. Но отдельно хочется отметить колумбийского нападающего Морелоса. Увидел при счете 1:1, что у защитника травма и не стал продолжать перспективную атаку «Рейнджерс». Красивый поступок, а за гол и два ассиста Альфредо номинировал на игрока недели вместе с Алли (тот же голевой результат), Обамеянгом (дубль «Бенфике») и Линде (вратарь «Мольде» взял 9 ударов с «Хоффенхаймом»). Лига Европы очень веселая – установили новый рекорд результативности, 102 гола на первой стадии плей-офф, по 3.19 за игру.

2. Левандовски обошел Рауля по голам в ЛЧ

Новые герои обживаются в топ-100. Холанд уже на 86-м месте, выше Тотти, бразильца Роналдо и Уго Санчеса. Есть молодежь в топ-50 – Мбаппе на 42-й строчке с 24 голами. У Томаса Мюллера, что вернулся на поле после коронавируса, будет шанс сравняться с Ибрагимовичем и Шевченко, оказаться в топ-10 всех времен. А дальше Томас сможет обойти Ди Стефано и Анри. Но в центре внимания пока знаковый гол Левандовски – Роберт поднялся на чистое третье место в истории кубка чемпионов с 72 мячами. Выше него только Месси и Роналду, а за спиной бывшие форварды «Реала» — Раль, Бензема и ван Нистелрой. Возможно, между Робертом и Каримом еще будет борьба за третью строчку, ведь разрыв лишь в 3 мяча.

1. Красная карточка имени Тобиаса Штилера