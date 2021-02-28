Икарди объяснил опубликованное в инстаграме фото в кислородной маске

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28 февраля 2021, 18:23

Нападающий ПСЖ опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию в кислородной маске, и его объяснение вызвало споры в среде болельщиков.

28-летний аргентинский футболист сначала не объяснил причину этой фотографии, но после получения нескольких сообщений от обеспокоенных болельщиков он уточнил:

Для всех тех, кто спрашивает меня, это гипербарическая камера, которая есть у меня дома. Я использую ее, чтобы предотвратить травмы и быстрее восстановиться после игр и тренировок. Чистый кислород вдыхается при давлении, в три раза превышающем атмосферное.

Поклонники раскритиковали футболиста в социальных сетях, поскольку первый снимок, опубликованный без каких-либо объяснений, по их мнению, был неуместным.

🔵 Preoccupazione per #Icardi che su Instagram posta questa foto senza dare spiegazioni pic.twitter.com/OMUjOUnQbo — RTL 102.5 (@rtl1025) February 26, 2021