Икарди объяснил опубликованное в инстаграме фото в кислородной маске

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию в кислородной маске, и его объяснение вызвало споры в среде болельщиков.
28-летний аргентинский футболист сначала не объяснил причину этой фотографии, но после получения нескольких сообщений от обеспокоенных болельщиков он уточнил:
Для всех тех, кто спрашивает меня, это гипербарическая камера, которая есть у меня дома. Я использую ее, чтобы предотвратить травмы и быстрее восстановиться после игр и тренировок. Чистый кислород вдыхается при давлении, в три раза превышающем атмосферное.
Поклонники раскритиковали футболиста в социальных сетях, поскольку первый снимок, опубликованный без каких-либо объяснений, по их мнению, был неуместным.
🔵 Preoccupazione per #Icardi che su Instagram posta questa foto senza dare spiegazioni pic.twitter.com/OMUjOUnQbo— RTL 102.5 (@rtl1025) February 26, 2021
Недавно дом Икарди ограбили во время матча ПСЖ.