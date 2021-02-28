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Икарди объяснил опубликованное в инстаграме фото в кислородной маске

28 февраля 2021, 18:23

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию в кислородной маске, и его объяснение вызвало споры в среде болельщиков.

28-летний аргентинский футболист сначала не объяснил причину этой фотографии, но после получения нескольких сообщений от обеспокоенных болельщиков он уточнил:

Для всех тех, кто спрашивает меня, это гипербарическая камера, которая есть у меня дома. Я использую ее, чтобы предотвратить травмы и быстрее восстановиться после игр и тренировок. Чистый кислород вдыхается при давлении, в три раза превышающем атмосферное.

Поклонники раскритиковали футболиста в социальных сетях, поскольку первый снимок, опубликованный без каких-либо объяснений, по их мнению, был неуместным.

Недавно дом Икарди ограбили во время матча ПСЖ.

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ДСА
ДСА
28 февраля в 18:25
Просто болеет известной болезнью.
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