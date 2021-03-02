Азар может пропустить матч с «Атлетико»

Форвард «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы.
На данный момент бельгиец сосредоточен на работе в тренажерном зале. Вероятно, что футболист не сыграет против «Атлетико» в матче 26-го тура Примеры.
Форвард «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы.
На данный момент бельгиец сосредоточен на работе в тренажерном зале. Вероятно, что футболист не сыграет против «Атлетико» в матче 26-го тура Примеры.
Есть он на поле, или нет должен беспокоит только Переса
Есть он на поле, или нет должен беспокоит только Переса