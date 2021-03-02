Азар может пропустить матч с «Атлетико»

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02 марта 2021, 18:45

Форвард «Реала» продолжает восстанавливаться после травмы.

На данный момент бельгиец сосредоточен на работе в тренажерном зале. Вероятно, что футболист не сыграет против «Атлетико» в матче 26-го тура Примеры.