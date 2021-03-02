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Азар может пропустить матч с «Атлетико»

02 марта 2021, 18:45
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 18:15 Не начался

Форвард «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы.

На данный момент бельгиец сосредоточен на работе в тренажерном зале. Вероятно, что футболист не сыграет против «Атлетико» в матче 26-го тура Примеры.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
02 марта в 22:54
Кажется , люди уже не обращают на это внимание.
Есть он на поле, или нет должен беспокоит только Переса
An Jo
An Jo
02 марта в 21:14
ему не привыкать
ДСА
ДСА
02 марта в 20:37
Бог даст на одну игру хватит.
Cympak-05
Cympak-05
02 марта в 19:09
Наверное это даже хорошо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 19:07
Было бы удивительнее, если б сыграл.
Cat01
Cat01
02 марта в 18:49
Это очень плохо для игры
STVA 1
STVA 1
02 марта в 18:46
Это уже давно не новость
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