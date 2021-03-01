Ибрагимович пропустит оба матча с МЮ

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01 марта 2021, 18:12

Форвард «Милана» рискует пропустить оба матча 1/8 финала Лиги Европы c «Манчестер Юнайтед».

Причина — у шведа травма приводящей мышцы бедра. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович провёл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.