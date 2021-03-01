Ибрагимович пропустит оба матча с МЮ

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рискует пропустить оба матча 1/8 финала Лиги Европы c «Манчестер Юнайтед».
Причина — у шведа травма приводящей мышцы бедра. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович провёл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Сейчас его задача не голы колотить, а быть человеком, который приводит в чувство молодежь, обучает их и пинает их вперед.
Сейчас его задача не голы колотить, а быть человеком, который приводит в чувство молодежь, обучает их и пинает их вперед.