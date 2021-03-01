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Ибрагимович пропустит оба матча с МЮ

01 марта 2021, 18:12

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рискует пропустить оба матча 1/8 финала Лиги Европы c «Манчестер Юнайтед».

Причина — у шведа травма приводящей мышцы бедра. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович провёл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 марта в 07:36
Жаль, очень хотел посмотреть на него
Ozabot
Ozabot
02 марта в 02:40
Да он полсезона в лазарете пролежал, а парни играли и выигрывали и без него. Мне кажется, это даже хорошо. Не хотелось бы, чтобы игра была привязана к одному человеку. Вон в матче с «Ромой» Ребич и остальные постоянно мотали головой, чтобы дать пас только на него. Как заменили, так сразу и гол забили. Да, на поле он умеет делать разницу, но пусть ребята учатся и без него.
Сейчас его задача не голы колотить, а быть человеком, который приводит в чувство молодежь, обучает их и пинает их вперед.
DEIVID_1
DEIVID_1
01 марта в 21:53
ЛЕ надо было ещё сербам сливать, а лучше вообще из группы не выходить.
Брулин
Брулин
01 марта в 21:00
Милану надо сливать ЛЕ и бросить все силы на чемпионат, скудетто пока вполне реально
hoper
hoper ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
01 марта в 20:32
Тоже очень хотел увидеть Златана против МЮ
lobsterdam
lobsterdam ответ Caniggia (раскрыть)
01 марта в 20:04
это нереально, он и во времена игры за МЮ не блистал уже, а Серия А его окончательно добила, там футбол близок к дворовому (за исключением Юве и Интера, где, кстати, полкоманды бывшие из МЮ).
Dima salev
Dima salev
01 марта в 20:00
Шансы ровный и Ибрагимович не блестить в еврокубках
beefs
beefs
01 марта в 19:34
очень жаль Ибру, но что сделаешь возраст берет свое...
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 19:30
Для Милана это финиш.
Caniggia
Caniggia
01 марта в 19:05
Очень жаль! Наверняка, 2-3 банки своим бывшим бы положил за две игры.
zooveterinar
zooveterinar
01 марта в 18:42
Значит победы не видать!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 18:24
Вся перчинка этого противостояния сразу улетучилась.. (
Cat01
Cat01
01 марта в 18:19
Жаль очень жаль здоровья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 18:15
Шансы победить значительно понижаются
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