Миранчук: «Уверен, что вышел на новый уровень. Поэтому и выбрал Серию А»

Полузащитник «Аталанты» прокомментировал свою награду лучшему игроку января по итогам голосования болельщиков клуба, а также ответил на вопрос о разнице между чемпионатами России и Италии.

Честно сказать, не ожидал. Был очень рад получить эту награду, потому что для меня это очень важно. Это придаст мне уверенности. Я вижу, как относятся ко мне фанаты, и все, кто переживает за меня в России, в Италии, везде. Я очень благодарен всем, кто за меня голосовал. Надеюсь и уверен, что буду дальше прогрессировать, дальше приносить пользу команде — и победы придут.

Разница между лигами? Это хороший вопрос, на этот счёт можно разговаривать очень долго. Скажу, что большая разница. Поэтому, конечно же, я сделал этот выбор, перешёл сюда, потому что я уверен, что вышел на новый уровень. Скажу просто — здесь выше интенсивность, здесь агрессивнее ведут борьбу, поэтому я выбрал этот чемпионат, так как хочу прогрессировать.