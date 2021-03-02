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Миранчук: «Уверен, что вышел на новый уровень. Поэтому и выбрал Серию А»

02 марта 2021, 04:59

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свою награду лучшему игроку января по итогам голосования болельщиков клуба, а также ответил на вопрос о разнице между чемпионатами России и Италии.

Честно сказать, не ожидал. Был очень рад получить эту награду, потому что для меня это очень важно. Это придаст мне уверенности. Я вижу, как относятся ко мне фанаты, и все, кто переживает за меня в России, в Италии, везде. Я очень благодарен всем, кто за меня голосовал. Надеюсь и уверен, что буду дальше прогрессировать, дальше приносить пользу команде — и победы придут.

Разница между лигами? Это хороший вопрос, на этот счёт можно разговаривать очень долго. Скажу, что большая разница. Поэтому, конечно же, я сделал этот выбор, перешёл сюда, потому что я уверен, что вышел на новый уровень. Скажу просто — здесь выше интенсивность, здесь агрессивнее ведут борьбу, поэтому я выбрал этот чемпионат, так как хочу прогрессировать.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
03 марта в 06:45
Выбор правильный, про уровень ещё рановато петь начал. Удачи, Алексей!!!
cska1948
cska1948
02 марта в 09:41
"...я сделал этот выбор, перешёл сюда, потому что я уверен, что вышел на новый уровень..."
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Это глядя из российского чемпионата Алексею казалось, что он вышел на новый уровень, но оказавшись в Серии А выяснилось, что до НОВОГО уровня он ещё не дорос. О чём красноречиво говорит время, которое ему отводит на поле тренер.
Futurista
Futurista
02 марта в 09:13, ред.
Лавка повыше...вот и весь пока новый уровень...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 09:13
Ну не знаю, может я не туда смотрел??? Но новый уровень пока я не увидел, да и старый то разглядеть никак не удается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 09:10, ред.
Если не являешься игроком основы...то о каком новом уровне речь ???
Интенсивность,конкуренция,агрессия,выматывающие тренировки.....это всё понятно....
Но паблик судит игрока не по откровенным интервью а по игровой статистике...
А её пока маловато чтоб говорить о "новом уровне"...

Удачи Алексею...и в футболе...и в живописи...
Ironigor
Ironigor
02 марта в 08:53
Да Лёша, надо ещё работать работать и работать, как завещал великий ЛЕНИН !!!
swed27
swed27
02 марта в 08:36
Локо видно уровнем пониже
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 марта в 07:47
По моему Леша себя переоценивает, слов пока больше, чем хорошей игры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 07:38
Как играл,так и играет,улучшений не вижу!
Адвокат 76
Адвокат 76
02 марта в 05:50
Всё правильно сделал, одобряю!
Василий 50
Василий 50
02 марта в 05:31
Рано заговорил Миранчук
ДСА
ДСА
02 марта в 05:31
Пока он на новый уровень не вышел.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 05:26
А где новый уровень?
STVA 1
STVA 1
02 марта в 05:02
Время покажет куда вышел
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