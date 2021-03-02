Истерия по горячим следам. Отсутствие последовательности искажает мнение о «наших» в Европе

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вчера, 20:33

Желчь и восторг сменяются ежесекундно.

Трансферы в Европу и последующая ситуация Леши Миранчука и Кокорина привели к подобию биполярного расстройства в футбольном рунете. Приправляют эту истерию последние успехи Головина в «Монако». О чем я? Миранчук забивает за «Аталанту» в дебютных матчах в разных турнирах — в Сети восторг и планы на трансфер в «Барселону». Миранчук проводит блеклый матч — Гасперини «сушит» или «Леха не тянет». И ладно бы подобные настроения шли только от «диванных экспертов», подобные качели устраивают и футбольные эксперты, и СМИ , и телевидение. Такое ощущение, что частые трансферы россиян (не забыли и Смолова в «Сельте») в топ-5 чуть-чуть сбили прицел желающим подискутировать.

Один вопрос — почему и по какой причине тот же Миранчук должен играть в основе сегодняшней «Аталанты»? Даже если бы он пачками клал в каждом матче. Команда Гасперини — текучая, движущаяся субстанция с постоянной ротацией. В прошлом и нынешнем сезоне в ней практически нет «железных» игроков основы, особенно в атаке. Миранчук перешел из медленной, не особо конкурентной РПЛ в максимально тактическую и жесткую Серию А, да еще и в команду, где эти факторы можно умножить на два. Миранчук пришел в команду с травмой, затем перенес ковид, в одной команде с ним монстры Иличич и Малиновский. Здесь есть только один вариант — медленно выгрызать время на поле, адаптироваться к итальянскому футболу и как минимум не допускать брака. Результативность одного игрока в команде Гасперини — не показатель. Миранчук выбрал, наверное, самый тяжелый вариант для продолжения карьеры, но в таких условиях он сможет вырасти в игрока топ-уровня Европы. Если получится. Но судя по заявлениям самого Алексея, все идет по хорошему сценарию.

И ладно бы Миранчук, но трансфер всеми любимого во всех проявлениях Кокорина точно не оставляет никого равнодушным. Тут и говорить особо не о чем, «фиалки» дико рискнули, послушав Манчини и Каппело, работавших с Александром. Но рунет после двух матчей с выходом на поле Кокорина уже завален определениями о несостоятельности 29-летнего игрока. Что будет, если завтра Кокорин положит дубль условному «Кротоне»? Правильно, вспоминаем Миранчука. В последнее время у футбольной общественности и фанатов, и в России, и в Европе, стала развиваться память рыбки. Миранчук забил — класс, Миранчук не забил — не тянет. Никто не хочет оценивать отрезками, повторюсь, такое мнение не основано на комментариях в Сети, подобными перепадами страдают и СМИ , и эксперты в России, Италии и всей Европе.

А тут еще и Головина прорвало, что не матч, так целый праздник. Уже обошел Неймара по результативным действиям в сезоне. Реакция футбольного пространства — дикий восторг до дрожи в коленях. Вангуем? Завтра у Головина пара блеклых матчей и вуаля, он снова «не торт».

Зачем вообще обращать внимание на подобные перепады, скажете вы. Ведь критически мыслящий человек всегда увидит ситуацию такой, какая она есть. Миранчук — адаптируется, ему очень сложно и это продолжится. К чему вообще какие-то притязания на стабильность или результативную игру? Этого никак не могло случиться, по определению. Кокорин — кот в мешке. Даже версия Александра из прошлого сезона в «Сочи» — не гарант основы в «Фиорентине» и стабильных результатов. Даже когда он привыкнет к футболу Серии А и наберет форму, дивидендов может не оказаться — это Кокорин, этим все сказано. В случае Головина все намного интереснее, но опять же, ему нужен сильный отрезок, хотя бы оставшаяся часть сезона с теми же показателями, чтобы вопрос о «качелях» был отложен в дальнюю полку, хотя возврат из нее очень молниеносен.

Это не статья о скудности мышления большинства любителей футбола, желания газет и спортресурсов делать громкие заголовки или сомнительной экспертизы от «экспертов». Это статья о формировании впечатления от игры россиян в Европе. Это впечатление может сложиться только после длительного отрезка — полсезона или сезон. Других вариантов быть не может, переход из РПЛ в ту же Серию А — кардинальный выход из зоны комфорта. Говорить об игре и результатах Миранчука или Кокорина после любого матча, успешного или нет, абсолютно не имеет смысла. Как только эти матчи сложатся количеством в общую картину — пожалуйста, тогда можно рассуждать.

Подобным страдали и в прошлые отъезды россиян в Европу — Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов, Погребняк. Но какие бы не были возгласы после каждого их матча в то время, все превратилось в общую картину и оценивание игры за сезоны. Никто не скажет сейчас, что покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» определяет его карьеру в «Арсенале», точно так же как и его последний сезон в стане «канониров». Тогда к чему все эти реактивные оценки после каждого матча, если в итоге всегда судят по общему впечатлению, отталкиваясь от длительного отрезка? И это происходит со всеми — Месси, Роналду, кто угодно. Вчера Ибрагимовича отправляли на пенсию после МЛС , сегодня он один из героев «Милана» и Серии А.

Такое ощущение, что мнение футбольной общественности строится из игры на чувствах и сиюминутных всплесков. Большинству сложно понять, что за рывком всегда будет спад. После победы всегда будет поражение. После триумфа всегда будет горечь. Есть ли в истории футбола команда или игрок, перманентно годами показывавшие стабильные топ-результаты? Ответ ясен и лежит на поверхности. Месси и Роналду? Да, двое на десятки тысяч. Среди клубов? Пожалуй, таких нет. ПСЖ и «Ювентус»? Если подумаете, все окажется очевидным. В их случаях есть оговорки.

Миранчук, Головин, Кокорин — три ситуации и все абсолютно разные, со своими оттенками и нюансами. Но строить мнение об их игре в Европе после каждого отдельного матча — заблаговременно проигрышная ситуация. Она тупиковая и кроме как игры на чувствах ничего не вызывает. Болельщиков, как в старой доброй фразе Андрея Сергеевича Аршавина, мучают их же ожидания. Никто никому ничего не должен. Но сказанные Аршавиным слова после группы Евро-2012 неоднозначны, сегодня же, в случае Миранчука, Головина и Кокорина — как никогда кстати. Ни один из них своей игрой не дал даже малейшего повода судить в негативном ключе. Кокорин за пару матчей, Миранчук за несколько месяцев, Головин — за пару сезонов. Ни один из них, все остальное — кратковременная истерия.