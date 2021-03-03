ГлавнаяНовости

Митрески: «Характер у Черчесова жёсткий, всё прямо говорит»

03 марта 2021, 10:44

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески рассказал, каким был главный тренер России Станислав Черчесов в бытность игроком.

Черчесова я очень уважаю. Радовался за него, когда он принес всей стране такую радость на домашнем ЧМ. Мы часто общались с ним на базе, он интересный собеседник. Сегодняшние результаты говорят сами за себя. Он уже тогда хотел быть тренером, и у него всё получилось. Я желаю ему удачи в будущем.

Жесткий характер? Он и футболист был такой. Я тоже поднимал голос на молодых — это нормально. Ему так нужно. Как человек, он жесткий, всё прямо говорит. А как еще? Это приемлемо в футболе. Я рад, что играл с ним в одной команде.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 11:13
Лучше бы байку про него какую-нибудь рассказал.
Ironigor
Ironigor
03 марта в 10:53
С нашими блатными паспортистами ходоками иначе нельзя , а иначе нам удачи не видать на международных аренах !!! Так держать Саламович !!! .Всем добра!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 10:45
А разве это плохо?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100