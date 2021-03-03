Митрески: «Характер у Черчесова жёсткий, всё прямо говорит»

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески рассказал, каким был главный тренер России в бытность игроком.

Черчесова я очень уважаю. Радовался за него, когда он принес всей стране такую радость на домашнем ЧМ . Мы часто общались с ним на базе, он интересный собеседник. Сегодняшние результаты говорят сами за себя. Он уже тогда хотел быть тренером, и у него всё получилось. Я желаю ему удачи в будущем.

Жесткий характер? Он и футболист был такой. Я тоже поднимал голос на молодых — это нормально. Ему так нужно. Как человек, он жесткий, всё прямо говорит. А как еще? Это приемлемо в футболе. Я рад, что играл с ним в одной команде.