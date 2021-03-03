Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом»

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03 марта 2021, 13:16

По данным источника, нападающий «Ювентуса» обратился к руководству итальянского клуба с предложением о продлении контракта до 2023 года.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года. Роналду хочет продолжить выступление в «Ювентусе», чтобы сконцентрироваться на подготовке к ЧМ -2022.

Руководство итальянского клуба пока не ответило футболисту на его предложение.

Недавно ходили слухи, что «Юве» раздумывает над продажей Роналду.