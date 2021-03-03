Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом»

По данным источника, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству итальянского клуба с предложением о продлении контракта до 2023 года.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года. Роналду хочет продолжить выступление в «Ювентусе», чтобы сконцентрироваться на подготовке к ЧМ-2022.
Руководство итальянского клуба пока не ответило футболисту на его предложение.
Недавно ходили слухи, что «Юве» раздумывает над продажей Роналду.
такая гамма сложных чувств
такая гамма сложных чувств
А если серьезно, немногие клубы готовы удовлетворять финансовые аппетиты Роналду. Из Европы он не уедет. А в Европе только ПСЖ может купить. Но у них в планах подписать Месси
А если серьезно, немногие клубы готовы удовлетворять финансовые аппетиты Роналду. Из Европы он не уедет. А в Европе только ПСЖ может купить. Но у них в планах подписать Месси