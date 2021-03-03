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Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом»

03 марта 2021, 13:16

По данным источника, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству итальянского клуба с предложением о продлении контракта до 2023 года.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года. Роналду хочет продолжить выступление в «Ювентусе», чтобы сконцентрироваться на подготовке к ЧМ-2022.

Руководство итальянского клуба пока не ответило футболисту на его предложение.

Недавно ходили слухи, что «Юве» раздумывает над продажей Роналду.

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Tiki Taka (раскрыть)
03 марта в 22:35
Бавария 100% не согласятся платить ему такую зарплату, как сейчас
SonicStar
SonicStar ответ juvenale (раскрыть)
03 марта в 22:35
Этот замыкатель на это не пойдет ) как по мне, Юве нужно от него избавляться. С его приходом Юве не прибавил, а деньги на зп теряют
RR117
RR117 ответ juvenale (раскрыть)
03 марта в 21:58
    juvenale
    juvenale
    03 марта в 18:42
    если раза в три зп сократит,то можно
    Caniggia
    Caniggia
    03 марта в 17:31
    Только, если пойдёт на значттельное понижение зарплаты.
    berda2003
    berda2003
    03 марта в 16:42
    не понял, его что выгоняют? ещё больше года до дембеля - цену набивает, что ли?
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    03 марта в 15:42
    Посмотрим на реакцию ЮВЕ!!
    Рукалицо
    Рукалицо
    03 марта в 14:30
    Зарплату десятку, убрать его нафиг от штрафных, тогда и разговаривать)))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    03 марта в 14:28
    Для этого наверняка придётся поумерить финансовый аппетит.
    112910415
    112910415
    03 марта в 14:21
    руководство в замешательстве ...
    такая гамма сложных чувств
    Tiki Taka
    Tiki Taka
    03 марта в 14:02
    Пусть перейдет в Баварию на год, и в Псж. Чтобы все 5 топ чемпионата взять)
    ilyafrom
    ilyafrom
    03 марта в 13:54
    У Роналду есть миссия. Опустить Ювентус до уровня ЛЕ. Пока он ее не осуществит, никуда не уйдет.

    А если серьезно, немногие клубы готовы удовлетворять финансовые аппетиты Роналду. Из Европы он не уедет. А в Европе только ПСЖ может купить. Но у них в планах подписать Месси
    swed27
    swed27
    03 марта в 13:50
    А его так ждали в Реале
    Alex12357
    Alex12357
    03 марта в 13:46
    Где ещё найдётся дурак чтобы платить ему такую зарплату?
    L.Hamilton
    L.Hamilton
    03 марта в 13:44
    Совсем что ли хочет потопить клуб?
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 марта в 13:26
    Его не поймешь: то уйти хочет, то продлить контракт хочет.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 марта в 13:18
    Агент его делает свое дело.
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