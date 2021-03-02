Лукас Васкес и «Реал» не смогли договориться о продлении контракта

По данным Cadena COPE, «Реал» и полузащитник Лукас Васкес не смогли договориться о продлении контракта.
Недавно стало известно, что хавбек выдвинул ультиматум мадридскому клубу, однако сейчас сообщается, что стороны не смогли согласовать новые условия.
Вероятнее всего, Васкес покинет «Реал» в июне в качестве свободного агента.
А если по существу темы,то Васкес не заслужил никакого повышения,обычная рабочая лошадка,по мне он нужен только для затыкая дыр в составе,это его главное качество универсальность.Но по сути ни на одной позиции он не играет на топ уровне,играл бы где-то в Севильи или Вильяреале и смотрелся бы гармонично.Он не уровень Реала и давно остановился в прогрессе.
А если по существу темы,то Васкес не заслужил никакого повышения,обычная рабочая лошадка,по мне он нужен только для затыкая дыр в составе,это его главное качество универсальность.Но по сути ни на одной позиции он не играет на топ уровне,играл бы где-то в Севильи или Вильяреале и смотрелся бы гармонично.Он не уровень Реала и давно остановился в прогрессе.
По моему мнению продлив его , Реал удлинил бы скамейку , да и можно было его в летнее ТО продать выручив хоть что-то!
По моему мнению продлив его , Реал удлинил бы скамейку , да и можно было его в летнее ТО продать выручив хоть что-то!