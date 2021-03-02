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Лукас Васкес и «Реал» не смогли договориться о продлении контракта

02 марта 2021, 13:40

По данным Cadena COPE, «Реал» и полузащитник Лукас Васкес не смогли договориться о продлении контракта.

Недавно стало известно, что хавбек выдвинул ультиматум мадридскому клубу, однако сейчас сообщается, что стороны не смогли согласовать новые условия.

Вероятнее всего, Васкес покинет «Реал» в июне в качестве свободного агента.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 19:45
Давай, до свидания.
Рефери
Рефери ответ Альфамен (раскрыть)
02 марта в 19:41
спасибо, поправили в той новости, контракт этим летом истекает у него
Альфамен
Альфамен
02 марта в 14:59
Ничего о не понятно,в одной новости вы пишите,что у него контракт до лета 22 гола,в этой,что он в июне уйдет свободным агентом....вы уж определитесь!!!
А если по существу темы,то Васкес не заслужил никакого повышения,обычная рабочая лошадка,по мне он нужен только для затыкая дыр в составе,это его главное качество универсальность.Но по сути ни на одной позиции он не играет на топ уровне,играл бы где-то в Севильи или Вильяреале и смотрелся бы гармонично.Он не уровень Реала и давно остановился в прогрессе.
STVA 1
STVA 1
02 марта в 14:08
В октябре 2020 года бывший президент Реала обозначил сумму которую должен Реал , а это не много не мало 901 млн евро тугриков! Учитывая что Одегаард в аренде , а Перец все бредит покупкой Мбаппе , бесплатный уход Васкеса будет потерей!
По моему мнению продлив его , Реал удлинил бы скамейку , да и можно было его в летнее ТО продать выручив хоть что-то!
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 14:00
И для Реала убытки, и игрок пока варианта продолжения карьеры не нашел.
STVA 1
STVA 1
02 марта в 14:00
Не дальновидное решение!
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