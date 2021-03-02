Лукас Васкес и «Реал» не смогли договориться о продлении контракта

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02 марта 2021, 13:40

По данным Cadena COPE, «Реал» и полузащитник не смогли договориться о продлении контракта.

Недавно стало известно, что хавбек выдвинул ультиматум мадридскому клубу, однако сейчас сообщается, что стороны не смогли согласовать новые условия.

Вероятнее всего, Васкес покинет «Реал» в июне в качестве свободного агента.