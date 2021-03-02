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ЦСКА не будет продлевать контракт с Дзагоевым

02 марта 2021, 13:26

По данным источника, ЦСКА не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Максимальное предложение, которое клуб может сделать 30-летнему футболисту, — соглашение на год с понижением заработной платы.

Однако учитывая, что зарплата Дзагоева в ЦСКА по действующему контракту и так очень низкая, стороны не придут к соглашению.

Есть вероятность, что Дзагоев перейдет в команду из второй восьмерки РПЛ или в «Аланию».

Ранее футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем Алана Дзагоева.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
03 марта в 15:54
Кому нужен этот калич?!. От балласта нужно было избавляться лет 10 назад!.
Владимир Спирин
Владимир Спирин
03 марта в 09:30
    Doping87
    Doping87
    03 марта в 02:11
    Наконец-то Гинер понял кто балласт. Не может футболист дольше лечится чем играть. И это на протяжении всей карьеры.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    02 марта в 23:29
    В Роторе дефицит хороших игроков в центре! Волгоград мог бы стать отличным вариантом!
    Муслим90
    Муслим90
    02 марта в 23:29
    Ему всего лишь 30лет. Он так долго играет, что думал больше. Хороший игрок, только травмы замучили
    prinzЫп
    prinzЫп
    02 марта в 22:15
    Нельзя так делать. Дзагоев и в Африке - ДЗАГОЕВ!!! Убрать из команды СРОЧНО и в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нужно Васина!!! А Дзага - это душа ЦСКА, на равне с Игорем, Жорой Щенниковым и Марио. Эти ребята символизируют ЦСКА! А Васин был, есть и будет просто - Вася....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    02 марта в 21:43
    Это поколение играло у Гинера на износ. Следующий Шенников. Талантливые ребята закончившие карьеру фактически рано.
    pomor45
    pomor45
    02 марта в 21:28, ред.
    Видно не только глубоко пахать перестал, но и борозду портит.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    02 марта в 20:41
    Смотрел я несколько матчей с его участием в Ростове-на-Дону,кроме разговоров с судьей и откровенно хамовито-грубой игрой не чем больше не запомнился.Вообще не понимаю почему он так долго в ЦСКА задержался.Пора в Осетию,шаурма шашлыки нарды
    протон1
    протон1
    02 марта в 20:15
    честно сказать. игрок больше игр лечился. очень травмоопасный игрок. пол сезона в германии пол сезона в россии.
    Hypnoz
    Hypnoz
    02 марта в 20:02
    Кинули пацана, как ненужный балласт !
    Mi6
    Mi6
    02 марта в 19:34
    Когда уже такая новость с фамилией Гончаренко?
    radone
    radone
    02 марта в 19:23
    Вечно молодой, вечно перспективный, как и большинство 41ов лимита на легионеров из РПЛ.
    berda2003
    berda2003
    02 марта в 18:51
    лечили-лечили, лечили-лечили и всё-таки залечили...
    158nactux
    158nactux
    02 марта в 18:39
    меньше надо барбариски сосать (с его же слов).....
    shur
    shur
    02 марта в 17:57
    ...в "Алании" будет как Элвис Пресли - Королём!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    02 марта в 17:52
    А меня в этой новости больше всего заинтересовало имя "источника", по данным которого клуб не будет продлевать с Аланом контракт. Как только имя источника станет известно, можно будет о чем то вести разговор, а пока, к сожалению ОБС.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 марта в 17:05
    Эхх, 11тый год у Аланчика топовый
    Dima salev
    Dima salev
    02 марта в 16:34
    Я думаю от него ползу будет чем Кокорин. Сочи Динамо Рубину подходить нормально. Ему давно надо было менят клуб чтобы появился кураж
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    02 марта в 16:30
    Рано начал, рано кончил как игрок... По сути уже несколько лет не играет, а какие надежды подавал для страны... Очень жаль и одни многоточия, как и вся его карьера.
    Владимир Петрухин
    Владимир Петрухин
    02 марта в 16:15
    Он давно уже штатный болельщик коняг,а перестанут платить,будет топить за бомжей!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 марта в 16:15
    А начинал в Тольятти , в Академии Коноплева , авансов было море, жаль мальчишку испортили большие деньги.
    Ravshan878
    Ravshan878
    02 марта в 16:11
    Если честно ему пора оформлять документы на пенсию.Нужно уходить поднятой головой.Время пришёл освободить место.☝️.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    02 марта в 16:09
    Без работы он точно не останется, прибьётся к какому нибудь клубу.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    02 марта в 16:01
    Я думал он уже закончил... Когда он там последний раз без травмы был?
    ДСА
    ДСА
    02 марта в 16:00
    Мне бы его низкую зарплату...
    морозз
    морозз
    02 марта в 15:54
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      02 марта в 15:33
      Алану не стоило с травмами выходить на поле и усугублять их,в ЦСКА вечно не хватало игроков,вот и приходилось часто с уколами выходить на поле.А теперь кто это вспомнит?
      makkie
      makkie
      02 марта в 15:31
      Дзагоев - это Джано v. 2.0, только с большими заслугами.
      Сейчас кроме травм ничем не запоминается, а зарплату получает.
      Ник tyu
      Ник tyu
      02 марта в 15:22
      Лол ну теперь лч точно станет по зубам
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