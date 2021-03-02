ЦСКА не будет продлевать контракт с Дзагоевым

По данным источника, ЦСКА не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Максимальное предложение, которое клуб может сделать 30-летнему футболисту, — соглашение на год с понижением заработной платы.
Однако учитывая, что зарплата Дзагоева в ЦСКА по действующему контракту и так очень низкая, стороны не придут к соглашению.
Есть вероятность, что Дзагоев перейдет в команду из второй восьмерки РПЛ или в «Аланию».
Ранее футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем Алана Дзагоева.
Видно, пришла пора отделить клубный символизм от пользы по контракту и уважительно пожать руки при расставании...
Видно, пришла пора отделить клубный символизм от пользы по контракту и уважительно пожать руки при расставании...