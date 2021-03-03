ГлавнаяНовости

Бохинен признался, что готов выучить несколько фанатских песен ЦСКА

03 марта 2021, 12:46

Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен поделился первыми эмоциями после знакомства с фанатами московского клуба.

В Норвегии не принято у фанатов раздеваться зимой? Нет, там такого не видел. Если только некоторые совсем сумасшедшие фанаты могли так сделать (смеется).

Фанатская трибуна? Да, я бы с удовольствием сходил. Надо только меры предосторожности из-за коронавируса соблюдать, а в остальном — конечно, соглашусь. Я бы даже выучил несколько песен, чтобы спеть вместе с болельщиками и поддержать команду.

Ранее Эмиль Бохинен поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве.

Все новости
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии0
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии5
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 14:55
Может сначала надо в основу влиться, стать полезным для команды игроком, добиться с командой хорошего результата, а уж потом можно и песенки распевать...и не только фанатские. Ждем тебя , Эмиль , на поле.
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
03 марта в 14:22
Перво-наперво нужно выучить несложную шахматную комбинацию Е-5.....
makkie
makkie
03 марта в 13:55
Пока этот Бохинен только болтовнёй в интервью отличается)
Ну и тем, что корону привёз!
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 13:29
Сначала он матерные слова выучит.
STVA 1
STVA 1 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
03 марта в 13:21
Малколм наверное очень старался)))
112910415
112910415
03 марта в 13:17
опасное это дело -
фанаты хорошему не научат !
Василий 50
Василий 50
03 марта в 13:16
А в футбол готов играть?
Аксинья
Аксинья
03 марта в 13:14
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A .
    03 марта в 13:06
    Эхх Розанов ушел в мир иной... Соккер, открыли бы комментарии, думаю много кто хотел бы выразить соболезнования и вспомнить добрым словом Юрия Альбертовича, на том же спортсе именно так.
    ....
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    03 марта в 13:00
    Все новички поют бравады своим новым клубам
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100