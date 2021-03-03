Бохинен признался, что готов выучить несколько фанатских песен ЦСКА

Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен поделился первыми эмоциями после знакомства с фанатами московского клуба.
В Норвегии не принято у фанатов раздеваться зимой? Нет, там такого не видел. Если только некоторые совсем сумасшедшие фанаты могли так сделать (смеется).
Фанатская трибуна? Да, я бы с удовольствием сходил. Надо только меры предосторожности из-за коронавируса соблюдать, а в остальном — конечно, соглашусь. Я бы даже выучил несколько песен, чтобы спеть вместе с болельщиками и поддержать команду.
Ранее Эмиль Бохинен поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Ну и тем, что корону привёз!
Ну и тем, что корону привёз!
фанаты хорошему не научат !
фанаты хорошему не научат !
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