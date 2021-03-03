Бохинен признался, что готов выучить несколько фанатских песен ЦСКА

Новичок ЦСКА поделился первыми эмоциями после знакомства с фанатами московского клуба.

В Норвегии не принято у фанатов раздеваться зимой? Нет, там такого не видел. Если только некоторые совсем сумасшедшие фанаты могли так сделать (смеется).

Фанатская трибуна? Да, я бы с удовольствием сходил. Надо только меры предосторожности из-за коронавируса соблюдать, а в остальном — конечно, соглашусь. Я бы даже выучил несколько песен, чтобы спеть вместе с болельщиками и поддержать команду.