«Ювентус» продаст де Лигта, если Роналду останется в клубе

«Ювентус» может быть вынужден продать защитника Матийса де Лигта, если Криштиану Роналду решит остаться в клубе, сообщает Daily Mirror со ссылкой на Tuttomercatoweb.
По информации источника, португальский форвард, по-видимому, хочет продлить свой контракт с туринским клубом. В таком случае, «Юве» придется продать Де Лигта, так как нынешнее финансовое положение клуба не позволяет платить Матийсу его нынешний оклад.
В текущем сезоне Матийс сыграл в 21 матче за «Юве».
Повышать статистику Кристины при этом тащиться,охать и ахать,в ущерб общекомандным интересам. Именно так это выглядит со стороны.
Повышать статистику Кристины при этом тащиться,охать и ахать,в ущерб общекомандным интересам. Именно так это выглядит со стороны.
А держать Роналду, чтобы он улучшал свою статистику голов, ГЛУПО. И при этом платить ему огромную зарплату
А держать Роналду, чтобы он улучшал свою статистику голов, ГЛУПО. И при этом платить ему огромную зарплату
Например, как Барселона и Реал) у которых по млрд уже долг висит.
Или это просто слухи не имеющие основания.
Например, как Барселона и Реал) у которых по млрд уже долг висит.
Или это просто слухи не имеющие основания.