ГлавнаяНовости

«Ювентус» продаст де Лигта, если Роналду останется в клубе

04 марта 2021, 18:10

«Ювентус» может быть вынужден продать защитника Матийса де Лигта, если Криштиану Роналду решит остаться в клубе, сообщает Daily Mirror со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, португальский форвард, по-видимому, хочет продлить свой контракт с туринским клубом. В таком случае, «Юве» придется продать Де Лигта, так как нынешнее финансовое положение клуба не позволяет платить Матийсу его нынешний оклад.

В текущем сезоне Матийс сыграл в 21 матче за «Юве».

Все новости
СлухиПСЖ опережает «Челси» в гонке за подписание Доннаруммы
Сегодня, 21:27 Комментарии4
Слухи«Тоттенхэм» готов подписать Рюдигера, если он не продлит контракт с «Челси»
Сегодня, 20:45 Комментарии5
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Рафинью
Сегодня, 19:22 Комментарии4
Слухи«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Штутгарта»
Сегодня, 15:15 Комментарии5
СлухиСтало известно, за сколько «Реал» готов продать Бэйла
Сегодня, 14:38 Комментарии10
СлухиАгент Салаха проведёт встречи с представителями «Реала» и «Барселоны»
Сегодня, 14:25 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72 ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 09:01
Донный гоал ссылается на утиное зеркало, ссылающегося, в свою очередь, на такой же итальянский таблоид. Что тут комментировать всерьёз? ))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 07:26
Глупо продавать де Лигта. Тут дело может быть в самом Роналду. Захочет ли он быть в клубе не чемпионе Италии, вс же кажется Интер выиграет. Так в ЛЧ Ювентус не фаворит.
Qatar Airways
Qatar Airways
04 марта в 23:10
Вот это подстава от своих же. И как теперь оправдываться некоторым фанатам за постоянные слова о контракте Месси в ущерб клубу? Барселона хоть от игроков не избавляется в счёт зарплаты Леонеля, а тут вообще один из лучших игроков клуба стал разменной монетой в счёт нового контракта игрока, которому по возрасту уже пора бутсы на гвоздь вешать.
Beka_byaka
Beka_byaka
04 марта в 21:01, ред.
Продавать опорного перспективного защитника, вместо стареющего нападающего.... Это как минимум просто слухи.
волгодон 2
волгодон 2
04 марта в 19:40
Долгосрочная хитрая стратегия Юве.
Повышать статистику Кристины при этом тащиться,охать и ахать,в ущерб общекомандным интересам. Именно так это выглядит со стороны.
juvenale
juvenale
04 марта в 19:36
хахаха ну тогда с ними все ясно
ilyafrom
ilyafrom ответ Alex Shemvu (раскрыть)
04 марта в 19:19
На первом месте Серии А, как было до его прихода. С кубком Италии, как было до него. В финале ЛЧ, как было до его прихода.

А держать Роналду, чтобы он улучшал свою статистику голов, ГЛУПО. И при этом платить ему огромную зарплату
ДСА
ДСА
04 марта в 19:18
Кем-то надо жертвовать.
Alex Shemvu
Alex Shemvu ответ ilyafrom (раскрыть)
04 марта в 19:00
Результаты ухудшаются из за Роналду?что? Роналду лучший бомбардир Серии А. Прикинь если его не было? Где бы мы видели Юве?😅😆
Juventus CR7
Juventus CR7
04 марта в 18:59
Хз какой вариант является самым оптимальным!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 марта в 18:42
Рон останется ещё на год минимум!
drug01
drug01
04 марта в 18:35
Надо решаться срочно
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
04 марта в 18:21, ред.
Неужели у Юве такие проблемы с финансами, что они вынуждены будут расстаться с одним из лидеров? Вроде до этого не было новостей, что они имеют долги и т.д.
Например, как Барселона и Реал) у которых по млрд уже долг висит.
Или это просто слухи не имеющие основания.
ilyafrom
ilyafrom
04 марта в 18:13
Ювентусу пора расстаться с Роналду. Результаты команды ухудшаются с каждым сезоном и зарплату платят не маленькую
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100