«Ювентус» продаст де Лигта, если Роналду останется в клубе

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04 марта 2021, 18:10

«Ювентус» может быть вынужден продать защитника , если решит остаться в клубе, сообщает Daily Mirror со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, португальский форвард, по-видимому, хочет продлить свой контракт с туринским клубом. В таком случае, «Юве» придется продать Де Лигта, так как нынешнее финансовое положение клуба не позволяет платить Матийсу его нынешний оклад.

В текущем сезоне Матийс сыграл в 21 матче за «Юве».