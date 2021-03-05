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Тимощук — о коронавирусе: «Много спал в первые дни»

вчера, 10:22

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Думаю, что заразился в Италии, во время поездки на Лигу чемпионов. В тот момент под подозрением на ковид было много футболистов «Лацио». Да и в стране сохранялась напряженная ситуация. В гостинице мы вроде бы соблюдали все меры безопасности, но защитить себя по максимуму все равно не удалось. Неприятные симптомы длились три-четыре дня — температура, сонливость, много спал в первые дни. После этого спокойно приступил к занятиям на беговой дорожке, чтобы оставаться в форме.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:14
В общем отдохнул некоторое время.
drug01
drug01
вчера в 11:02
Хорошо что это все в прошлом
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:39
Если бы был коронавирус,то беговая дорожка могла привести к обострению.Хотя он не поведал,сколько дней пребывал в спячке.Если пару недель,то всё логично-это его и спасло.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:23
У кого как!
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