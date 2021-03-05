Тимощук — о коронавирусе: «Много спал в первые дни»

Тренер «Зенита» рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Думаю, что заразился в Италии, во время поездки на Лигу чемпионов. В тот момент под подозрением на ковид было много футболистов «Лацио». Да и в стране сохранялась напряженная ситуация. В гостинице мы вроде бы соблюдали все меры безопасности, но защитить себя по максимуму все равно не удалось. Неприятные симптомы длились три-четыре дня — температура, сонливость, много спал в первые дни. После этого спокойно приступил к занятиям на беговой дорожке, чтобы оставаться в форме.