Дядюн: «Мой внутренний возраст не такой, как в паспорте»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о своем восстановлении после операции на колене. 32-летний футболист получил повреждение крестообразной связки колена.
Три дня назад меня успешно прооперировали в Германии. Еще неделю я буду тут находиться. Все хорошо. Врачам колено мое понравилось, говорят, как у девятнадцатилетнего парня. Перспективы по восстановлению хорошие. Придется пройти реабилитацию. Нудно, но это нужно, и я это понимаю. Нахожусь в прекрасном расположении духа.
Травму на ровном месте получил. Сначала переживал, почему так произошло. Значит, так судьбе угодно, чтобы я сделал паузу и посмотрел на футбол со стороны, чтобы остепенился и понял, что футбол должен стать другим, и мое колено должно стать другим, должно стать сильнее, чем раньше.
Что касается заканчивающегося летом контракта, то разговоры были и еще будут. Сейчас главное восстановиться, а контракт — это уже второй вопрос. Повреждение связки такое дело, что, возможно, она долго будет приживаться. Когда организм мой скажет: «Давай, ты можешь, Дядь», я сразу выскочу на поле.
К сожалению, в России смотрят на возраст в паспорте, но мое окружение знает, что мой внутренний возраст не такой, как в паспорте. Посмотрите на Ибрагимовича, на Италию, где 32 года — это средний возраст игроков. Раньше с такими операциями и травмами футболисты уже заканчивали, а сейчас уже другое время, и футболисты стали другими, и медицинские возможности выше.
Контракт Дядюна с «Химками» действует до лета 2021 года.
Носатый — штучный товар, талант, шары пачками кладёт даже в его пенсионном футбольном возрасте. А дядюн что, где, как и сколько? Забивает по праздникам, да ещё и Ибру в своё оправдание ставит.
Носатый — штучный товар, талант, шары пачками кладёт даже в его пенсионном футбольном возрасте. А дядюн что, где, как и сколько? Забивает по праздникам, да ещё и Ибру в своё оправдание ставит.
Раньше говорили, что пока ещё молодой, подающий надежды, сейчас говорят, что уже старый, то есть "списанный". Одним словом виноваты все кто в паспорт Дядюна смотрит.
Может пора уже в себя заглянуть и признаться самому себе, что игрок то посредственный и паспорт здесь не причём?!
Раньше говорили, что пока ещё молодой, подающий надежды, сейчас говорят, что уже старый, то есть "списанный". Одним словом виноваты все кто в паспорт Дядюна смотрит.
Может пора уже в себя заглянуть и признаться самому себе, что игрок то посредственный и паспорт здесь не причём?!
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И платить мне должны как молодому.
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И платить мне должны как молодому.