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Дядюн: «Мой внутренний возраст не такой, как в паспорте»

вчера, 18:42

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о своем восстановлении после операции на колене. 32-летний футболист получил повреждение крестообразной связки колена.

Три дня назад меня успешно прооперировали в Германии. Еще неделю я буду тут находиться. Все хорошо. Врачам колено мое понравилось, говорят, как у девятнадцатилетнего парня. Перспективы по восстановлению хорошие. Придется пройти реабилитацию. Нудно, но это нужно, и я это понимаю. Нахожусь в прекрасном расположении духа.

Травму на ровном месте получил. Сначала переживал, почему так произошло. Значит, так судьбе угодно, чтобы я сделал паузу и посмотрел на футбол со стороны, чтобы остепенился и понял, что футбол должен стать другим, и мое колено должно стать другим, должно стать сильнее, чем раньше.

Что касается заканчивающегося летом контракта, то разговоры были и еще будут. Сейчас главное восстановиться, а контракт — это уже второй вопрос. Повреждение связки такое дело, что, возможно, она долго будет приживаться. Когда организм мой скажет: «Давай, ты можешь, Дядь», я сразу выскочу на поле.

К сожалению, в России смотрят на возраст в паспорте, но мое окружение знает, что мой внутренний возраст не такой, как в паспорте. Посмотрите на Ибрагимовича, на Италию, где 32 года — это средний возраст игроков. Раньше с такими операциями и травмами футболисты уже заканчивали, а сейчас уже другое время, и футболисты стали другими, и медицинские возможности выше.

Контракт Дядюна с «Химками» действует до лета 2021 года.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 10:28
Просто ради интереса скажи мне, зачем ты его ждёшь на полях России? В качестве снотворного? ))
galem72
galem72
сегодня в 10:26
"...посмотрите на Ибрагимовича..."

Носатый — штучный товар, талант, шары пачками кладёт даже в его пенсионном футбольном возрасте. А дядюн что, где, как и сколько? Забивает по праздникам, да ещё и Ибру в своё оправдание ставит.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:20
"К сожалению, в России смотрят на возраст в паспорте, но мое окружение знает, что мой внутренний возраст не такой, как в паспорте".

Раньше говорили, что пока ещё молодой, подающий надежды, сейчас говорят, что уже старый, то есть "списанный". Одним словом виноваты все кто в паспорт Дядюна смотрит.
Может пора уже в себя заглянуть и признаться самому себе, что игрок то посредственный и паспорт здесь не причём?!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:37
Ждём на футбольных полях России
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:34
Ну, про внутренний возраст так опрометчиво нельзя говорить, это нужно сначала тест вконтактике пройти
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:32
Давай дядь,выходи скорей!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:23
Скорейшего ему выздоровления
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:11
если внутренний возраст меньше, то получается недоразвитый?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:03
«Мой внутренний возраст не такой, как в паспорте»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
И платить мне должны как молодому.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 19:02
+!!!
drug01
drug01
вчера в 19:01
Главное больше играть...
Сантус
Сантус
вчера в 18:58
Правильно,пачпорт и переделать можно.Выкинуть Дяд из фамилии и порядок.....
Tostao
Tostao
вчера в 18:53
Особенно в России футболисты стали другими...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:43
Лучше думать о хорошем.
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