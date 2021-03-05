Дядюн: «Мой внутренний возраст не такой, как в паспорте»

Нападающий «Химок» рассказал о своем восстановлении после операции на колене. 32-летний футболист получил повреждение крестообразной связки колена.

Три дня назад меня успешно прооперировали в Германии. Еще неделю я буду тут находиться. Все хорошо. Врачам колено мое понравилось, говорят, как у девятнадцатилетнего парня. Перспективы по восстановлению хорошие. Придется пройти реабилитацию. Нудно, но это нужно, и я это понимаю. Нахожусь в прекрасном расположении духа.

Травму на ровном месте получил. Сначала переживал, почему так произошло. Значит, так судьбе угодно, чтобы я сделал паузу и посмотрел на футбол со стороны, чтобы остепенился и понял, что футбол должен стать другим, и мое колено должно стать другим, должно стать сильнее, чем раньше.

Что касается заканчивающегося летом контракта, то разговоры были и еще будут. Сейчас главное восстановиться, а контракт — это уже второй вопрос. Повреждение связки такое дело, что, возможно, она долго будет приживаться. Когда организм мой скажет: «Давай, ты можешь, Дядь», я сразу выскочу на поле.

К сожалению, в России смотрят на возраст в паспорте, но мое окружение знает, что мой внутренний возраст не такой, как в паспорте. Посмотрите на Ибрагимовича, на Италию, где 32 года — это средний возраст игроков. Раньше с такими операциями и травмами футболисты уже заканчивали, а сейчас уже другое время, и футболисты стали другими, и медицинские возможности выше.