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Ахметов: «Рондон — настоящий мастер, Бохинен мне тоже понравился»

вчера, 17:03

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о сформированности состава «армейцев», а также оценил новичков команды Саломона Рондона и Эмиля Бохинена.

Костяк существует уже года три, он сформирован, большинство футболистов хорошо знают друг друга. Проблем с новичками у нас быть не должно — стараемся в плане адаптации максимально помогать всем, чтобы человек поскорее влился в коллектив и начал показывать лучшие качества. В плане конкретных результатов не хочется загадывать наперёд. Наша задача — выходить на игру и побеждать. Для нас любой матч сейчас — это финал. Конечно, хочется выигрывать всегда. Как можно успешнее закончить сезон и порадовать болельщиков ЦСКА.

Рондон — настоящий мастер, прекрасно выступал за «Рубин» и «Зенит». Все его знают, я тоже застал его матчи. Если он будет в своей лучшей форме, нам обязательно поможет. Эмиль по первым тренировкам тоже понравился: техничный футболист с хорошим видением поля, интеллектом. Думаю, ребята впишутся в игру, это хорошие трансферы.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался о прогрессе Яковлева и Аванесяна.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:13
Надеюсь, появление конкурента у Ахметова в лице Бохинена подтолкнёт его к более усердной работе!
Сп62
Сп62
вчера в 20:56
И Саломон, и Эмиль, и Квинси - все неплохие игроки. Но, как они проявят себя в нынешнем футболе, это вопрос. Будем посмотреть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 20:48
Я уважаю ваше мнение , но сам останусь при своем.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:38
В игре с Локо Рондон не впечатлил. Рано о нём делать громкие заявки.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:25
К Ахметову меньше всего вопросов из имеющихся центральных полузащитников
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:29, ред.
Эмилю наверняка еще месяцок нужно привыкать к новому месту, а вот Рондон скорее всего сильно стараться не будет, он уже дал понять, что если не будет сверхщедрого предложения от ЦСКА летом, он уедет в южную америку.
Gahi
Gahi
вчера в 18:36
Может с приходом новичков команды Саломона Рондона и Эмиля Бохинена, Ильзат Ахметов сам заиграет ещё ярче и повысит свой интеллектуальной уровень игрока, который будет на поле своими действиями обострять игру и вести за собой команду ЦСКА к новым победам. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:32
Выпускайте Бохинена,дайте глянуть что за конь!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:10
Норвежцы не только прекрасные лыжники.
drug01
drug01
вчера в 18:00
Надо играть лучше на поле
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:27
Надеюсь Эмиль вытеснит Ахметова из основы, уж больно Ильзат невыразителен. Постоянные потери при обводке просто удручают. Удар очень слабенький. В целом пока Ильзат не радует, плохо двигается, совсем Влашичу не помогает. Ждем новичков на поле и будем надеяться , что оба новичка заиграют.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:24
Осталось и нам в этом убедиться...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:19
Время покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:11
Скоро увидим их в деле...
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