Семак: «„Рубин“ — это команда, которая играет агрессивно»

Наставник «Зенита» рассказал о подготовке к матчу очередного тура РПЛ против «Рубина».

Эта неделя получилась достаточно длинной. Внесли небольшие изменения в тренировочные занятия, но мы работаем в условиях зимы. По календарю уже весна, однако с точки зрения качества полей для всех команд лучше пока не становится. С другой стороны, понимаем, что в таких условиях работают все.

«Рубин» — это команда, которая играет агрессивно, неплохие быстрые атаки. Очень здорово смотрится Кварацхелия, много остроты в целом и от него в частности. Плюс есть Деспотович, который забивает и забивает много в этом чемпионате. Что касается обороны, есть футболисты, которые поиграли, достаточно крепкие даже по европейским меркам.