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Семак: «„Рубин“ — это команда, которая играет агрессивно»

вчера, 15:04
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит08.03.2021 в 16:30 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу очередного тура РПЛ против «Рубина».

Эта неделя получилась достаточно длинной. Внесли небольшие изменения в тренировочные занятия, но мы работаем в условиях зимы. По календарю уже весна, однако с точки зрения качества полей для всех команд лучше пока не становится. С другой стороны, понимаем, что в таких условиях работают все.

«Рубин» — это команда, которая играет агрессивно, неплохие быстрые атаки. Очень здорово смотрится Кварацхелия, много остроты в целом и от него в частности. Плюс есть Деспотович, который забивает и забивает много в этом чемпионате. Что касается обороны, есть футболисты, которые поиграли, достаточно крепкие даже по европейским меркам.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:14
Последние 6 игр в Казани - 5 побед Зенита...и ничья...
Если Карасёв не начудит...Зенит заберёт 3 очка...
Ибо если Зенит привык к отсутствию Малкомов-Дриусси...то у Рубина будет отсутствовать ряд игроков без которых трудно будет справиться с Лидером,Гегемоном и Флагманом...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:14
Опять придется ставить 5 тыс на победу Рубина !)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:37
Удачи и победы Рубину!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:26
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:03
    Во что играет "флагман"?
    drug01
    drug01
    вчера в 15:53
    Лёня ещё покажет....
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 15:50
    Будет дуэль тренеров. Желательно чтобы выиграл Слуцкий.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:41
    Все по делу сказано...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 15:37
    Ждем победы от Рубина.
    beefs
    beefs
    вчера в 15:36
    что бы ослабить Рубин нужно выкупить Деспотовича и посадить его на лавку, а через годик отправить в Сочи...
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    вчера в 15:36
    Зениту только победы!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:32
    Перед "Рубином" стоит проблема отсутствия Шатова и Бегича, пропускающих игру из-за перебора желтых карточек. В Казань от "Зенита" скорее всего не приедут Малком и Дриусси. Но "Зениту" уже стало привычно играть без этой парочки, остальные игроки находятся в порядке. Вопрос состоит в том, как Леонид Слуцкий сможет решить проблему с составом и навязать "Зениту" свою игру. Здесь действительно многое зависит от Деспотовича и Хвичи. Предположу, что после вылета из кубка и относительной неудачи с "Ростовом" "Зенит" пойдет вперед, ну а Слуцкому надо попробовать сыграть на контратаках.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:13
    Рубин - это действительно очень хорошая команда , она уже пощипала многих лидеров. Если ребята поймают кураж , то выиграть у них будет сложно. Слуцкий создал боеспособный коллектив, который продолжает прогрессировать. Никому легко с Рубином не будет. Ждем очередного тура.
    Всем здоровья.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:09
    Слуцкий хорошо выстроил команду!
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