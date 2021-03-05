Промес: «В Европе люди знают, что „Спартак“ — большой клуб»

Форвард «Спартака» рад, что вернулся в московский клуб.

Я скучал по «Спартаку» — вот что происходило! Еще стал немного старше. И перешел из «Севильи» в «Аякс», это было важное событие. Больше ничего особенного. Новых титулов почти не выиграл, только Суперкубок Голландии.

Последнее время про меня пишут много плохих новостей, и кто-то может подумать, что это важно. Но нет, это все «бла-бла-бла».

Что рассказывал за границей о «Спартаке» и о жизни в России?

Люди и так знают, что «Спартак» — большой клуб, в котором я завоевал золотые медали, играл в Лиге чемпионов. А говоря о Москве, я часто вспоминал, как первый и последний раз спустился в метро. Не понимал тогда ни слова по-русски, не мог прочитать указатели. Мой водитель не брал трубку, а других номеров у меня не было. Я уехал в неправильную сторону и всерьез испугался!