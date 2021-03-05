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Промес: «В Европе люди знают, что „Спартак“ — большой клуб»

вчера, 11:52

Форвард «Спартака» Квинси Промес рад, что вернулся в московский клуб.

Я скучал по «Спартаку» — вот что происходило! Еще стал немного старше. И перешел из «Севильи» в «Аякс», это было важное событие. Больше ничего особенного. Новых титулов почти не выиграл, только Суперкубок Голландии.

Последнее время про меня пишут много плохих новостей, и кто-то может подумать, что это важно. Но нет, это все «бла-бла-бла».

Что рассказывал за границей о «Спартаке» и о жизни в России?

Люди и так знают, что «Спартак» — большой клуб, в котором я завоевал золотые медали, играл в Лиге чемпионов. А говоря о Москве, я часто вспоминал, как первый и последний раз спустился в метро. Не понимал тогда ни слова по-русски, не мог прочитать указатели. Мой водитель не брал трубку, а других номеров у меня не было. Я уехал в неправильную сторону и всерьез испугался!

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Все комментарии
Товарищ Маяковский
Товарищ Маяковский
вчера в 22:47
    Тазы рулят
    Тазы рулят ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Ливерпуль Спартак 1992 год?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Бубнин (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Промес лично видел этих 4-х европейцев....
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:41
    Кроме Промеса никто и не догадывается что есть такой клуб
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 17:03
    "И я знаю всех этих людей."
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 16:35
    А причем тут былые заслуги??? Он же не на отдых приехал, да и пригласили его не для торжеств за былое.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:38, ред.
    Пожалуй Зенит знают больше.
    311
    311
    вчера в 15:35
    В Европе Спартак знают по матчу на Энфилде!)
    Romkurch
    Romkurch
    вчера в 15:33
    Обычно знают по матчу с Ливерпулем.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    вчера в 14:11
    Терри - особый любитель Спартака
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:59
      158nactux
      158nactux
      вчера в 13:50
      В метро и многих местах указатели дублируют по англ.
      может просто читать не умеет ?!?
      Таксист красава кинул и тел не брал !!!
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 13:15
      Промя , что-то промямлил о фк СПАРТАК - теперя знать все в Европе
      marut
      marut
      вчера в 13:13
      Наверное скучал больше по Москве...:)))
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      вчера в 12:47
      Да,да,да. где-то очень давно я об этом тоже слышал в одном неприличном анекдоте...
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 12:46
      Ему нечего доказывать в Спартаке! Он уже давно в России всё и всем доказал!
      Террпсихора
      Террпсихора
      вчера в 12:15
        Cat01
        Cat01
        вчера в 12:02
        Надо игрой доказать
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 12:02, ред.
        Пока одни разговоры. Посмотрим , как Промес проявит себя в "большом клубе"?
        beefs
        beefs
        вчера в 11:53
        давай докажи что ты мастер...
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