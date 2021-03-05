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Шварц — об игре Комличенко: «Думаю, реализация придёт»

вчера, 18:13

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, есть ли у него ощущение, что у Николая Комличенко есть психологические проблемы из-за того, что он давно не забивал с игры.

У него была легкая травма в первом круге, когда он выбывал на две недели, после чего он был не в оптимальной форме. На сборах он тоже выпадал из тренировочного процесса из-за небольшого повреждения.

Он вышел на замену в игре с «Ахматом», создавал моменты. Думаю, реализация этих моментов придет, учитывая ту работу, которую он проделывает на тренировках.

Ранее Шварц порассуждал о предстоящем матче 21-го тура РПЛ с «Тамбовом».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:44
Не в тот клуб он перешёл.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:19
На игру Комличенко влияют много факторов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:21
Поначалу в Чехии Комличенко клал голы один за другим. Но перед переходом в Динамо у него с этим делом уже были проблемы, забивал мало, а если и забивал, то в основном с пенальти. Неудивительно , что этот спад продолжился и в Динамо. Парень старается, это видно, но что то никак результативность не повышается . А его голы очень помогли бы Динамо. Динамо быстрая команда , много атакует и результативный форвард очень команде нужен. Ждем голов от Комличенко.
Всем здоровья.
beefs
beefs
вчера в 18:15
вот как отличается наш футбол от европейского, там Комличенко был бог, у нас потух и его не видно...
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