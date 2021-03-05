Шварц — об игре Комличенко: «Думаю, реализация придёт»

Главный тренер московского «Динамо» ответил на вопрос, есть ли у него ощущение, что у есть психологические проблемы из-за того, что он давно не забивал с игры.

У него была легкая травма в первом круге, когда он выбывал на две недели, после чего он был не в оптимальной форме. На сборах он тоже выпадал из тренировочного процесса из-за небольшого повреждения.

Он вышел на замену в игре с «Ахматом», создавал моменты. Думаю, реализация этих моментов придет, учитывая ту работу, которую он проделывает на тренировках.