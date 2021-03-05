Евсеев: «Если Хабиб не испугается выйти на поле, то честь ему и хвала»

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал желание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сыграть в футбол на профессиональном уровне.
Много сейчас говорят о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за «Спартак». Не воспринимаю это как шоу. Хабиб не шоумен, он борец, боец. Если он готов выйти на поле, не испугавшись, что его уровень окажется недостаточно хорош по сравнению с профессиональными футболистами, честь ему и хвала.
сработать инстинкты ....))
Ну а если серьезно, то почему бы не провести какой нибудь благотворительный матч, в котором Хабиб сможет принять участие, думаю многие придут на стадион чтоб посмотреть на него(даже не из-за футбола)
Многие великие спортсмены участвовали в подобных акциях и Шумахер и Болт и Федерер....теперь и Хабиб попробует
сработать инстинкты ....))
Ну а если серьезно, то почему бы не провести какой нибудь благотворительный матч, в котором Хабиб сможет принять участие, думаю многие придут на стадион чтоб посмотреть на него(даже не из-за футбола)
Многие великие спортсмены участвовали в подобных акциях и Шумахер и Болт и Федерер....теперь и Хабиб попробует