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Евсеев: «Если Хабиб не испугается выйти на поле, то честь ему и хвала»

вчера, 12:20

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал желание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сыграть в футбол на профессиональном уровне.

Много сейчас говорят о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за «Спартак». Не воспринимаю это как шоу. Хабиб не шоумен, он борец, боец. Если он готов выйти на поле, не испугавшись, что его уровень окажется недостаточно хорош по сравнению с профессиональными футболистами, честь ему и хвала.

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:14
Прогиб, не похоже на Евсеева
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 17:03
В свое время великому баскетболисту Уилту Чемберлену предложили выйти на бой с Кассиусом Клеем(который в последствие вступил в секту "Черные мусульмане" и принял имя Мохаммед Али),он серьезно готовился к бою,тренерский штаб рассчитывал на один панч,рост и "физику" баскетболиста...но потом один из друзей Чемберлена сказал ему - "Представь,что Али вышел против тебя играть в баскетбол,представь каким клоуном он предстанет перед публикой играя против одного из лучших баскетболистов всех времен,то же самое будет и с тобой в ринге...Не надо,Уилт,не надо"...и Чемберлен мудро отказался от поединка...Каждый должен заниматься тем,в чем он силен,поиграть в футбол во дворе можно и не позорясь,Миша Кокляев тоже надеялся на что-то...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 16:49
Прекрасный ответ!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 15:57
Дичь....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:53
Носятся с этим Хабибом,как писаной торбой
старина
старина
вчера в 14:27
Опять Тедеско схему будет менять?))))
makkie
makkie
вчера в 14:19
Дзюба сразу испугается на поле выходить )))
beefs
beefs
вчера в 13:29
в нашем чемпионате Хабиб сможет играть на средненьком уровне даже в Спартаке...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:28
Он будет пугать соперников своим видом.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 13:28
Типичное размышление современной России. В каждую отрасль лезут те, кто совершенно в ней некомпетентен. Мало не бояться, нужно ещё знать предмет и уметь применять его на практике. Тигра палкой ударить - тоже можно не бояться, но сможешь ли ты потом убежать - вот в чём вопрос.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:21
Путин же играет в хоккей, а Кадыров в футбол...
drug01
drug01
вчера в 13:13
Пусть так будет...
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:12, ред.
"Если твой уровень недостаточно хорош, но ты все-равно выходишь на поле - то честь тебе и хвала!" В девиз РПЛ можно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:02
Не сомневаюсь в великолепной физической форме Хабиба, тут он даст наверное фору любому футболисту РПЛ. Но ведь футбол это не только бег и прыжки но и техника работы с мячом, которую нарабатывают чуть ли не с младых лет и за год ее приобрести просто невозможно. Не сомневаюсь, что Хабиб смог бы реально приносить пользу в команде ПФЛ ну или может ФНЛ. Но потянет ли его прием мяча, точность передач и скорость принятия решений в Премьер - Лиге?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:01
Насчет испугается или нет скорее всего не испугается....бояться должны будут те, кто его корпусом захочет отталкнуть или жестко в отбор пойти...вот тут могут
сработать инстинкты ....))
Ну а если серьезно, то почему бы не провести какой нибудь благотворительный матч, в котором Хабиб сможет принять участие, думаю многие придут на стадион чтоб посмотреть на него(даже не из-за футбола)
Многие великие спортсмены участвовали в подобных акциях и Шумахер и Болт и Федерер....теперь и Хабиб попробует
Мaлик
Мaлик
вчера в 12:43
Ну смотря, где он собирается играть "профессионально"
shlomo
shlomo
вчера в 12:39
Ну да....а че пусть себе пробует....:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:26
А чего ему бояться)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:24
Ему бы в клетку...
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