Евсеев: «Если Хабиб не испугается выйти на поле, то честь ему и хвала»

Экс-наставник «Уфы» прокомментировал желание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сыграть в футбол на профессиональном уровне.

Много сейчас говорят о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за «Спартак». Не воспринимаю это как шоу. Хабиб не шоумен, он борец, боец. Если он готов выйти на поле, не испугавшись, что его уровень окажется недостаточно хорош по сравнению с профессиональными футболистами, честь ему и хвала.