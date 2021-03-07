МЮ поспорит с «Атлетико» за трансфер форварда «Айнтрахта» Силвы

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07 марта 2021, 00:08

«Манчестер Юнайтед» намерен поспорить с мадридским «Атлетико» за трансфер форварда франкфуртского «Айнтрахта» , сообщает Todofichajes.

Португальский нападающий забил 36 голов в 60 матчах с тех пор, как присоединился к «Айнтрахту», первоначально на правах аренды, летом 2019 года.

По информации источника, «Айнтрахт» может потребовать солидный гонорар за трансфер Силвы, на данный момент 25-летний форвард оценивается в районе 40 миллионов евро.

Контракт Андре с «орлами» действует до лета 2023 года.