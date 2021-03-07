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МЮ поспорит с «Атлетико» за трансфер форварда «Айнтрахта» Силвы

07 марта 2021, 00:08

«Манчестер Юнайтед» намерен поспорить с мадридским «Атлетико» за трансфер форварда франкфуртского «Айнтрахта» Андре Силвы, сообщает Todofichajes.

Португальский нападающий забил 36 голов в 60 матчах с тех пор, как присоединился к «Айнтрахту», первоначально на правах аренды, летом 2019 года.

По информации источника, «Айнтрахт» может потребовать солидный гонорар за трансфер Силвы, на данный момент 25-летний форвард оценивается в районе 40 миллионов евро.

Контракт Андре с «орлами» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
07 марта в 07:43
Не стабильный игрок, не думаю что лучше Марсьяля
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 марта в 06:55
МЮ сейчас предпочтительнее.
Mangur
Mangur
07 марта в 06:21
Серьёзное усиление
ДСА
ДСА
07 марта в 05:48
Забивной форвард, ничего не скажешь.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 марта в 02:23
К лету, я так думаю, еще претенденты объявятся. Парень хорош.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 01:34
Силва бы пригодился!
sv_1969
sv_1969
07 марта в 00:16
Придется раскошелиться
drug01
drug01
07 марта в 00:15
Надо поспешить быть первым
STVA 1
STVA 1
07 марта в 00:11
МЮ везде спорит!
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