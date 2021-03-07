Песьяков — о матче с «Сочи»: «Любая домашняя ничья неприятна»

Вратарь «Ростова» поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0).

Не самая благоприятная погода для игры в футбол была, но в целом, пока снег не растаял, моменты были. Второй тайм превратился в какую-то лежку, половина футболистов лежала, игры не было. А первый тайм прошел достаточно равно, с обилием голевых моментов. Мы могли спокойно 2:2 закончить, мне кажется.

В эпизоде с ударом Терехова, который попал в лежащего на линии ворот Миладиновича, нам повезло, конечно. Отскочили, можно сказать. Но везет тому, кому везет, как говорится.