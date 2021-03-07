Песьяков — о матче с «Сочи»: «Любая домашняя ничья неприятна»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0).
Не самая благоприятная погода для игры в футбол была, но в целом, пока снег не растаял, моменты были. Второй тайм превратился в какую-то лежку, половина футболистов лежала, игры не было. А первый тайм прошел достаточно равно, с обилием голевых моментов. Мы могли спокойно 2:2 закончить, мне кажется.
В эпизоде с ударом Терехова, который попал в лежащего на линии ворот Миладиновича, нам повезло, конечно. Отскочили, можно сказать. Но везет тому, кому везет, как говорится.
Любая домашняя ничья неприятна, тем более, мы по игре чуть посильнее смотрелись. Так что ничья была с отголоском проигрыша. А так, я на «Сочи» настраиваюсь точно так же, как на условный ЦСКА или «Тамбов», например.