Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»

Главный тренер «Ростова» поделился мыслями после ничьей с «Сочи» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ .

Результатом не могу быть удовлетворен. Моменты у нас были, а у соперника «напряг» возникал у наших ворот только после стандартов, особо что-то опасное я вспомнить не могу. Алисами действовал неплохо на позиции центрального защитника, молодец. Хотя с тем же Заболотным бороться было достаточно тяжело. У нас сейчас команда и так слишком молодая, так что поставили более опытного футболиста на данную позицию.