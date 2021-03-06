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Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»

06 марта 2021, 21:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после ничьей с «Сочи» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Результатом не могу быть удовлетворен. Моменты у нас были, а у соперника «напряг» возникал у наших ворот только после стандартов, особо что-то опасное я вспомнить не могу. Алисами действовал неплохо на позиции центрального защитника, молодец. Хотя с тем же Заболотным бороться было достаточно тяжело. У нас сейчас команда и так слишком молодая, так что поставили более опытного футболиста на данную позицию.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
07 марта в 06:40
В очередной раз убеждаюсь, в том что Валера пустослов ещё тот. Помню момент у Ростова в первой тайме где Джанаев вытащил и ещё один момент игрок со сложной фамилией мяч запорол, а Сочи выглядело намного сильнее, там было куча моментов и 2 из них не превратились в голы лишь по случайности, один раз игрок Сочи упал на линии и из-за этого гол не засчитали, другой раз штанга.
mihaluch
mihaluch
06 марта в 22:22
Не сказать что обе команды создали много моментов.
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 22:19
Ничья дома это плохо.
ABir
ABir
06 марта в 22:07
У Валеры опять слова опережают мысли
1bear
1bear
06 марта в 22:05
...ой,повезло команде Валеры,так что радоваться нужно ничейке то....
Cat01
Cat01
06 марта в 21:56
Счёт по игре
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