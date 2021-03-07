Старфельт: «„Зенит“ — очень сильный соперник, но мы обыграли его в гостях»

Защитник «Рубина» рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

Мы вернулись в Турцию, здесь хорошие условия, у нас больше возможностей для плодотворной работы. В Казани холоднее и сложнее с полями. Так что здорово, что мы можем спокойно тренироваться здесь.

«Зенит» — очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата. Ведь мы обыграли «Зенит» в первом круге в гостях. У нас есть дисквалифицированные игроки, есть травмированные. Конечно, хорошо, когда в строю все футболисты, но с другой стороны это отличная возможность для других футболистов проявить себя в большой игре. Думаю, мы готовы к этому.