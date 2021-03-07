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Старфельт: «„Зенит“ — очень сильный соперник, но мы обыграли его в гостях»

07 марта 2021, 00:18
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

Мы вернулись в Турцию, здесь хорошие условия, у нас больше возможностей для плодотворной работы. В Казани холоднее и сложнее с полями. Так что здорово, что мы можем спокойно тренироваться здесь.

«Зенит» — очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата. Ведь мы обыграли «Зенит» в первом круге в гостях. У нас есть дисквалифицированные игроки, есть травмированные. Конечно, хорошо, когда в строю все футболисты, но с другой стороны это отличная возможность для других футболистов проявить себя в большой игре. Думаю, мы готовы к этому.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
07 марта в 08:25
Зениту только победы!
fczpkossidspb
fczpkossidspb
07 марта в 07:54
Не потому что вы хорошо играли, а мы позволили себя обыграть, зачем-то!
112910415
112910415
07 марта в 07:50
как говорится, " можем повторить " !?
beefs
beefs
07 марта в 07:38
Обыграйте ещё разок, удачи...
Василий 50
Василий 50
07 марта в 06:53
Надо до матча Дзюбу подразнить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 марта в 06:52
Обыграйте его дома.
ДСА
ДСА
07 марта в 06:51
Шансы у Рубина победить очень хорошие.
sv_1969
sv_1969
07 марта в 06:14
Какой план мистер Фикс?Заброс на полено а дальше что получится))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 05:50
Теперь ещё долго вспоминать будут!
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ 1bear (раскрыть)
07 марта в 05:35
Назовёшь команду сильнее?

:)
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
07 марта в 05:35
Старфельт: «„Зенит“ — очень сильный соперник, но мы обыграли его в гостях»
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Это дело казанских футболистов: помнить или не помнить свою победу. Понятно, что эта память им приятна.

А вот наше дело -- ПОМНИТЬ ТО ПОРАЖЕНИЕ и постараться, чтоб эта память ни на секунду нас не оставляла все 90 минут матча. Пусть эта память выразится в исправлении собственных ошибок.

Для Зенита не существует более существенной и частой причиной потерь очков -- чем недооценка соперника и недостаточная мобилизация.
mangox33
mangox33
07 марта в 02:01
время покажет
Leha-ha50
Leha-ha50
07 марта в 00:59
Первый круг в прошлом, так что надо забыть про тот матч и готовиться у ближайшему. Зенит соперник серьезный....по меркам РПЛ, так что легко не будет - определенно. Будем понаблюдать за этим противостоянием. Слуцкий тренер опытный, должен правильно настроить команду.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 марта в 00:56
В пределах РПЛ "Зенит" противник один из самых серьезных, если не самый серьезный. В составе "Рубина" ощутимые кадровые потери, многое будет зависеть от состояния резервных игроков и от того, какой план разработал Леонид Слуцкий на предстоящую игру.
1bear
1bear
07 марта в 00:41
...к сожалению Зенит Семака не очень сильная команда (мягко выражаясь)
Ironigor
Ironigor
07 марта в 00:27
Удачи Рубину !!!
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