Старфельт: «„Зенит“ — очень сильный соперник, но мы обыграли его в гостях»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура РПЛ с «Зенитом».
Мы вернулись в Турцию, здесь хорошие условия, у нас больше возможностей для плодотворной работы. В Казани холоднее и сложнее с полями. Так что здорово, что мы можем спокойно тренироваться здесь.
«Зенит» — очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата. Ведь мы обыграли «Зенит» в первом круге в гостях. У нас есть дисквалифицированные игроки, есть травмированные. Конечно, хорошо, когда в строю все футболисты, но с другой стороны это отличная возможность для других футболистов проявить себя в большой игре. Думаю, мы готовы к этому.
Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
:)
:)
============
Это дело казанских футболистов: помнить или не помнить свою победу. Понятно, что эта память им приятна.
А вот наше дело -- ПОМНИТЬ ТО ПОРАЖЕНИЕ и постараться, чтоб эта память ни на секунду нас не оставляла все 90 минут матча. Пусть эта память выразится в исправлении собственных ошибок.
Для Зенита не существует более существенной и частой причиной потерь очков -- чем недооценка соперника и недостаточная мобилизация.
============
Это дело казанских футболистов: помнить или не помнить свою победу. Понятно, что эта память им приятна.
А вот наше дело -- ПОМНИТЬ ТО ПОРАЖЕНИЕ и постараться, чтоб эта память ни на секунду нас не оставляла все 90 минут матча. Пусть эта память выразится в исправлении собственных ошибок.
Для Зенита не существует более существенной и частой причиной потерь очков -- чем недооценка соперника и недостаточная мобилизация.
Всем здоровья.
Всем здоровья.