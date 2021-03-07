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Ледяхов: «На своем поле „Спартак“ всегда фаворит»

07 марта 2021, 10:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Спартаковцы и прошлый год закончили плохо — уступили «Сочи» и «Зениту». Команду постоянно штормит. Еще и Тедеско объявил об уходе. Из-за этой нестабильности — все проблемы и поражения. Игроки, судя по первым матчам этого года, не в лучших кондициях, а серия неудач еще и порождает нервозность. С победами уверенность в своих силах вернется.

Надеюсь, в игре с «Краснодаром» команда обретет свое лицо. На своем поле «Спартак» всегда фаворит. С таким соперником наверняка получится зрелищная и захватывающая игра.

Кризис «Краснодара»? Очень большие проблемы в том, как команда защищается — имею в виду не конкретных игроков, а всю команду. Такое впечатление, что работают только на атаку, а командные действия при обороне просто безобразны. Из-за этого играют нестабильно и пропускают очень много мячей. К тому же краснодарцев преследовали травмы, и за зиму команда не стала сильнее.

Пока краснодарцы больше разочаровывают, чем вселяют оптимизм. Если б не выиграли один матч в Лиге чемпионов и не вышли в плей-офф Лиги Европы, можно было бы сказать, что сезон полностью провален.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 марта в 14:28
Поэтому Ахмат ледяхова всегда проигрывал спартаку на тарасне.
makkie
makkie
07 марта в 12:47
Игра на 3 результата, интриг хоть отбавляй.
И Спартак, и Краснодар сейчас не в лучшей форме, после проигрышных серий.

Склоняюсь к результативной ничье, но в таких матчах часто исход решают ошибки защитников. Например, того же Кайо или Джикии.
Futurista
Futurista ответ SHMEL (раскрыть)
07 марта в 10:42
Шансы команд в матче равны...так, что ничья это не сюрприз)...
SHMEL
SHMEL
07 марта в 10:30
Краснодар сейчас явно лихорадит, но и от спартака можно ждать всяких сюрпризов. Ставлю на ничью.
beefs
beefs
07 марта в 10:24
особенно когда судит Мешков...
МапС
МапС
07 марта в 10:11
Фаворит на своём поле постоянно теряет очки
Cat01
Cat01
07 марта в 10:07
Будем ждать сюрприз
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