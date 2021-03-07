Ледяхов: «На своем поле „Спартак“ всегда фаворит»

Бывший футболист и тренер «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Спартаковцы и прошлый год закончили плохо — уступили «Сочи» и «Зениту». Команду постоянно штормит. Еще и Тедеско объявил об уходе. Из-за этой нестабильности — все проблемы и поражения. Игроки, судя по первым матчам этого года, не в лучших кондициях, а серия неудач еще и порождает нервозность. С победами уверенность в своих силах вернется.

Надеюсь, в игре с «Краснодаром» команда обретет свое лицо. На своем поле «Спартак» всегда фаворит. С таким соперником наверняка получится зрелищная и захватывающая игра.

Кризис «Краснодара»? Очень большие проблемы в том, как команда защищается — имею в виду не конкретных игроков, а всю команду. Такое впечатление, что работают только на атаку, а командные действия при обороне просто безобразны. Из-за этого играют нестабильно и пропускают очень много мячей. К тому же краснодарцев преследовали травмы, и за зиму команда не стала сильнее.

Пока краснодарцы больше разочаровывают, чем вселяют оптимизм. Если б не выиграли один матч в Лиге чемпионов и не вышли в плей-офф Лиги Европы, можно было бы сказать, что сезон полностью провален.