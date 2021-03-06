Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»

Полузащитник «Ростова» поделился мыслями после ничьей в матче с «Сочи» (0:0) в рамках 21-го тура РПЛ . Хавбек был признан лучшим игроком этой встречи.

Из-за погодных условий в первом тайме мы решили не усложнять. На вторую 45-минутку уже вышли играть внизу, все было неплохо, но не забили. Гигович провел хороший матч, все выглядели неплохо.

В первом тайме была равная игра, во второй половине встречи мы давили, должны были забивать, но это футбол. Несмотря на ничейные результаты в последних матчах, думаю, впереди у нас будут победы.