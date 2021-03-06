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Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»

06 марта 2021, 22:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мыслями после ничьей в матче с «Сочи» (0:0) в рамках 21-го тура РПЛ. Хавбек был признан лучшим игроком этой встречи.

Из-за погодных условий в первом тайме мы решили не усложнять. На вторую 45-минутку уже вышли играть внизу, все было неплохо, но не забили. Гигович провел хороший матч, все выглядели неплохо.

В первом тайме была равная игра, во второй половине встречи мы давили, должны были забивать, но это футбол. Несмотря на ничейные результаты в последних матчах, думаю, впереди у нас будут победы.

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Все комментарии
batman555
batman555
07 марта в 01:42
Честно,Алисами-лучший игрок матча..отдай статуэтку)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 00:32
Конечно победы будут!
drug01
drug01
06 марта в 23:01
Победы будут если пойдет игра
Q-J-G
Q-J-G
06 марта в 22:51
"Ростову" побольше побед!
Трезвый повар
Трезвый повар
06 марта в 22:44
Холодно было на стадионе)) В составе Ростова понравилось как играли Соу и Алессами. С такими потерями я считаю что ничья благоприятный результат для Ростова
beefs
beefs
06 марта в 22:41
конечно будут и победы и поражения и даже ничьи...
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