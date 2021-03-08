Пиоли: «Гордимся, что „Милан“ — молодая команда, но нужна стабильность»

Главный тренер «Милана» поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Вероной» (2:0).

Мы — команда, которая становится сильнее, когда мы едины. Трудности помогают нам совершенствоваться. Это была сложная игра против команды, которая всегда создает проблемы. Хотя нам пришлось не так тяжко, как в предыдущих матчах с ними.

Мы гордимся, что у нас молодая команда, но нужна стабильность. Мы знаем свои достоинства и слабые стороны. Работаем для того, чтобы решать проблемы и стать лучше.