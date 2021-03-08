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Пиоли: «Гордимся, что „Милан“ — молодая команда, но нужна стабильность»

08 марта 2021, 09:28
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Вероной» (2:0).

Мы — команда, которая становится сильнее, когда мы едины. Трудности помогают нам совершенствоваться. Это была сложная игра против команды, которая всегда создает проблемы. Хотя нам пришлось не так тяжко, как в предыдущих матчах с ними.

Мы гордимся, что у нас молодая команда, но нужна стабильность. Мы знаем свои достоинства и слабые стороны. Работаем для того, чтобы решать проблемы и стать лучше.

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Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
08 марта в 13:11
Точечно усилиться необходимо и тогда можно будет неоспоримо бороться за скудетто и в еврокубках
mihaluch
mihaluch
08 марта в 10:06
Милан на верном пути.
Ozabot
Ozabot
08 марта в 09:40
Дык, «Милану» просто надо почаще выпускать этот состав, а не Хакана, Тео, Ребича и Златана, чью игру уже все выучили. Если играет Тео, то вся нагрузка идет на его фланг, а там брешь, потому что Тео не умеет в оборону. Хакану достаточно персонального опекуна и он беспомощен. Беспомощный Хакан отрезает Златана и Ребича от все команды, атаки сразу нет.
Вчера играли молодым вторым составом, который никто не знает, но который мотивирован играть и показывать себя на поле. Вот и получилось вывести с толку «Верону», которая топ-команды жрет на ужин еще с начала сезона, потому что индивидуально готовится к каждому сопернику. Они даже не смогли ударить по воротам ни разу за 80 минут, лишь в конце в голову Круничу мяч попал, а Доннарумма вообще ни разу к мячу не прикоснулся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 09:29
С этим не поспоришь...
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