Пиоли: «Гордимся, что „Милан“ — молодая команда, но нужна стабильность»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Вероной» (2:0).
Мы — команда, которая становится сильнее, когда мы едины. Трудности помогают нам совершенствоваться. Это была сложная игра против команды, которая всегда создает проблемы. Хотя нам пришлось не так тяжко, как в предыдущих матчах с ними.
Мы гордимся, что у нас молодая команда, но нужна стабильность. Мы знаем свои достоинства и слабые стороны. Работаем для того, чтобы решать проблемы и стать лучше.
Вчера играли молодым вторым составом, который никто не знает, но который мотивирован играть и показывать себя на поле. Вот и получилось вывести с толку «Верону», которая топ-команды жрет на ужин еще с начала сезона, потому что индивидуально готовится к каждому сопернику. Они даже не смогли ударить по воротам ни разу за 80 минут, лишь в конце в голову Круничу мяч попал, а Доннарумма вообще ни разу к мячу не прикоснулся.
Вчера играли молодым вторым составом, который никто не знает, но который мотивирован играть и показывать себя на поле. Вот и получилось вывести с толку «Верону», которая топ-команды жрет на ужин еще с начала сезона, потому что индивидуально готовится к каждому сопернику. Они даже не смогли ударить по воротам ни разу за 80 минут, лишь в конце в голову Круничу мяч попал, а Доннарумма вообще ни разу к мячу не прикоснулся.