Гамшик может продолжить карьеру в Швеции

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик, ныне выступающий за китайский клуб «Далянь Ифан», хочет вернуться в Европу.
Как сообщается, словаку не нравится играть в китайской лиге, он попросил своего агента найти ему команду из европейского чемпионата. В услугах Гамшика заинтересован только один клуб — шведский «Гетеборг».
Контракт полузащитника с «Далянь Ифан» истекает в декабре 2021 года, однако стороны могут договориться о расторжении соглашения по обоюдному согласию.
Ранее ходили слухи о том, что Гамшик мог оказаться в «Локомотиве».