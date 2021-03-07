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Гамшик может продолжить карьеру в Швеции

07 марта 2021, 15:28

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик, ныне выступающий за китайский клуб «Далянь Ифан», хочет вернуться в Европу.

Как сообщается, словаку не нравится играть в китайской лиге, он попросил своего агента найти ему команду из европейского чемпионата. В услугах Гамшика заинтересован только один клуб — шведский «Гетеборг».

Контракт полузащитника с «Далянь Ифан» истекает в декабре 2021 года, однако стороны могут договориться о расторжении соглашения по обоюдному согласию.

Ранее ходили слухи о том, что Гамшик мог оказаться в «Локомотиве».

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ДСА
ДСА
07 марта в 15:31
В Россию стоит обратиться.
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