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Федотов: «Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота „Зенита“»

08 марта 2021, 18:02
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал один из спорных эпизодов матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом».

После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошёл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.

У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасёву спорить и почему так долго сам Карасёв смотрел повтор? Видно, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение.

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oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:42
Карасев не Вилков который в наглую помогал зениту....
pioner1987
pioner1987
08 марта в 19:54
Я тоже понял,что карась не хочет ставить пенальти
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 19:09
Пенальти и туда , и сюда. Оба верно поставлены. Остальное все на табло. Рубин с заслуженной победой. Карасев отсудил вполне достойно. Так что претензий к нему быть недолжно. Были два три эпизода спорные , но в обе стороны. К судейству минимум претензий. Разве что за два - три незамеченных фола можно пожурить. А в целом : Карасев вполне справился.
Всем здоровья.
ildar_3871
ildar_3871
08 марта в 18:58
Рубин победил Зенит+Карасев+Газпром медиа !)
mihaluch
mihaluch
08 марта в 18:54
Но всё-таки назначил.
SHMEL258
SHMEL258
08 марта в 18:46
Если бы не назначил, был бы скандал. Потом правда , пытался реабилитироваться перед зенитом, но Дюпин показал дзюбе его место.
порт
порт
08 марта в 18:25
Карась, иди на ...дно.
КЭТиК
КЭТиК
08 марта в 18:23
Какие претензии к судье, если сделал все по честному?
ДАША Д
ДАША Д
08 марта в 18:20
Ну и хорошо, если всё справедливо.
beefs
beefs
08 марта в 18:11
теперь же будет нагоняй...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 18:10
Карасёв давно прикормлен главбухом а теперь и вице-президентом РФС..
ТАК ЧТО ДЕЛАЛ ВИД, ЧТО РАЗДУМЫВАЕТ...
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