Федотов: «Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота „Зенита“»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал один из спорных эпизодов матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом».

После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошёл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.

У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасёву спорить и почему так долго сам Карасёв смотрел повтор? Видно, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение.