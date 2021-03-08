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В РФС признали, что игрока «Рубина» ошибочно удалили в матче со «Спартаком»

08 марта 2021, 14:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» (0:2).

После матча гости обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина в двух эпизодах: вынесение предупреждения (четвёртое в сезоне) защитнику Сильвие Бегичу на 26-й минуте и вынесение второй жёлтой карточки полузащитнику Оливеру Абильдгору на 71-й минуте.

«Судья правильно вынес предупреждение Бегичу на 26-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Рубина“ совершил безрассудный фол, наступив в игровом эпизоде на ногу соперника.

Судья ошибочно вынес вторую жёлтую карточку Абильдгору на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Рубина“ совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, что «Спартак» решил не обжаловать работу Лапочкина в матче с «Рубином».

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
08 марта в 21:28
Лапочкину это до лампочки !
Шуnя771
Шуnя771
08 марта в 20:24
Конкретно, Леониду технарь?))
pomor45
pomor45
08 марта в 20:04
Ошибки в свою пользу Спартак воспринимает с чувством глубокого удовлетворения. Впрочем, и все остальные так же.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Wolf77785 (раскрыть)
08 марта в 19:06
Быкам Максименко приказал, который на голову сильнее Сафонова
Wolf77785
Wolf77785 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 марта в 19:05
    SHMEL258
    SHMEL258
    08 марта в 18:26
      quinn-se
      quinn-se
      08 марта в 16:51
      А картинки с фотошопом будут?)
      berda2003
      berda2003
      08 марта в 15:57
      ошибочно, не ошибочно - главное старался: и не отстранят, и бабки не заберут... опыт.
      MaxRnD
      MaxRnD
      08 марта в 15:38
      Значит надо также ошибочно отстранить виноватого свистка, с дальнейшей высылкой в ФНЛ или ПФЛ
      Крикун
      Крикун
      08 марта в 15:20
        sv_1969
        sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        08 марта в 15:19
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          08 марта в 15:11
          Лапочкину "Черную метку".
          158nactux
          158nactux
          08 марта в 15:08
          Когда уже жестко начнут наказывать судеек?!?
          баблища немерено а ответственности никакой....
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          08 марта в 15:03
          В следующем матче нужно удалить игрока соперника "Рубина".
          ermak6848
          ermak6848
          08 марта в 14:58
          Срочно - переигровка...
          Ironigor
          Ironigor
          08 марта в 14:58
          Самое главное -"Вовремя " !!! И ещё, - "Да здравствует ВАР"!!! Судьи России самые справедливые !!! Всем добра !!!
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          08 марта в 14:43, ред.
          Очередная судейская ошибка, и не важно в чью пользу. А потом брюгге и провал позиций в еврорейтинге.
          Вот вчера судья не чудил и Спартак 6 забил и пять в уме
          particular
          particular
          08 марта в 14:36
          Ошибки накаляют игру и размывают веру в справедливость судейства... А их признание спускает пар недовольства, но уже не влияет на результат и на последствия... Недоудовлетворённость...
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          08 марта в 14:33
          Вот потому он и в тройке пока...
          ДАША Д
          ДАША Д
          08 марта в 14:29
          На результат это не повлияло.
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