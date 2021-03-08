В РФС признали, что игрока «Рубина» ошибочно удалили в матче со «Спартаком»

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08 марта 2021, 14:24

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» (0:2).

После матча гости обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина в двух эпизодах: вынесение предупреждения (четвёртое в сезоне) защитнику Сильвие Бегичу на 26-й минуте и вынесение второй жёлтой карточки полузащитнику Оливеру Абильдгору на 71-й минуте.

«Судья правильно вынес предупреждение Бегичу на 26-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Рубина“ совершил безрассудный фол, наступив в игровом эпизоде на ногу соперника.

Судья ошибочно вынес вторую жёлтую карточку Абильдгору на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Рубина“ совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», — говорится в сообщении РФС .

Напомним, что «Спартак» решил не обжаловать работу Лапочкина в матче с «Рубином».