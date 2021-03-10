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Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»

сегодня, 03:03
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Экс-наставник «Ювентуса» Фабио Капелло после ответного матча туринцев с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей бывшей команды из турнира раскритиковал игроков «бьянконери» Криштиану Роналду и Адриена Рабьо.

Оба футболиста отвернулись от мяча и подпрыгнули, стоя в стенке во время штрафного «Порту». Мяч прошёл под ними и влетел в ворота туринцев, став победным в двухматчевом противостоянии.

Это была непростительная ошибка. В моё время мы выбирали игроков, которые должны вставать в стенку, и они не боялись мяча. Они [Роналу и Рабьо] испугались мяча и отпрыгнули от него, повернувшись спиной. Это непростительно.

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ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 03:39
короля лч без вара выкинули на мусорку)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:06
Предствплил Рональд от испуга в мокрыхштанишках
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