Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»

Экс-наставник «Ювентуса» Фабио Капелло после ответного матча туринцев с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей бывшей команды из турнира раскритиковал игроков «бьянконери» Криштиану Роналду и Адриена Рабьо.
Оба футболиста отвернулись от мяча и подпрыгнули, стоя в стенке во время штрафного «Порту». Мяч прошёл под ними и влетел в ворота туринцев, став победным в двухматчевом противостоянии.
Это была непростительная ошибка. В моё время мы выбирали игроков, которые должны вставать в стенку, и они не боялись мяча. Они [Роналу и Рабьо] испугались мяча и отпрыгнули от него, повернувшись спиной. Это непростительно.
Capello:«Ronaldo's mistake on the wall was the worst mistake, it's unforgivable.» #JuvePorto #UCL pic.twitter.com/HVEG3OzNZJ— Juve Canal (@juvecanal2) March 9, 2021