Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»

Экс-наставник «Ювентуса» после ответного матча туринцев с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей бывшей команды из турнира раскритиковал игроков «бьянконери» и .

Оба футболиста отвернулись от мяча и подпрыгнули, стоя в стенке во время штрафного «Порту». Мяч прошёл под ними и влетел в ворота туринцев, став победным в двухматчевом противостоянии.