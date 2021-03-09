Сампаоли: «Бьелса является примером для многих тренеров»

Новый наставник «Марселя» заявил, что главный тренер «Лидса» является для него примером для подражания. Напомним, что Бьелса возглавлял «Марсель» с 2014 по 2015 год.

Бьелса является примером для многих тренеров, я чувствую себя близким к нему по идеям игры, но я не буду пытаться быть таким, как он.

Я оценю команду, чтобы принимать решения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Наша философия — двигаться вперед, а не к определённой цели. Цель состоит в том, чтобы внедрить философию игры, мы должны найти свои основы футбола.