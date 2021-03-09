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Сампаоли: «Бьелса является примером для многих тренеров»

вчера, 23:25

Новый наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли заявил, что главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса является для него примером для подражания. Напомним, что Бьелса возглавлял «Марсель» с 2014 по 2015 год.

Бьелса является примером для многих тренеров, я чувствую себя близким к нему по идеям игры, но я не буду пытаться быть таким, как он.

Я оценю команду, чтобы принимать решения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Наша философия — двигаться вперед, а не к определённой цели. Цель состоит в том, чтобы внедрить философию игры, мы должны найти свои основы футбола.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:30
У всех свои предпочтения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:28
А что он выиграл на международном уровне?!
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