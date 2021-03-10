Холанд: «Это был тяжёлый матч. Я устал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» дал комментарий после ответного матча с «Севильей» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира.

Это был тяжёлый матч. Я устал, но выход в следующий раунд дарит сильные эмоции.

Мы знали, что «Севилья» будет много играть в атаку. Но когда мы забили гол, им нужно было забивать уже три. Повести 1:0 к перерыву было очень здорово, и это был хороший гол.

Я не забил пенальти с первой попытки, но если бы он (Прим. — вратарь «Севильи» Яссин Буну) стоял на линии, я бы забил, как сделал это во втором случае. Я немного нервничал перед вторым пенальти, но понимал, что хорошо бы забить второй гол.

Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая победа. Очень хорошая победа, чтобы пройти дальше.