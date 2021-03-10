Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Порту» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Ничего позитивного из этого вечера я извлечь не могу. Я хотел пройти [в четвертьфинал], и я очень сожалею, поскольку после перерыва мы сделали достаточно, чтобы заслужить выход в следующий раунд, начиная с множества созданных моментов до удара Куадрадо в каркас ворот.

Когда вы не проходите дальше, вы должны проанализировать то, что случилось. Но я чувствую, что во втором тайме у нас был другой менталитет, и мы заслуживали того, чтобы пройти дальше.

Мы хотели быть в четвертьфинале, но нас там не будет. Теперь мы сосредоточимся на Серии А и Кубке Италии.